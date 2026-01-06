Estados Unidos agradeció a la Argentina por su apoyo tras la captura de Nicolás Maduro

El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, mantuvo este martes una conversación telefónica con el ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, en la que le expresó su agradecimiento por el apoyo de la Argentina tras el operativo que terminó con la detención de Nicolás Maduro y Cilia Flores en Venezuela.
Según el comunicado oficial, el funcionario estadounidense, una de las figuras centrales del gabinete de Donald Trump y referente clave en la estrategia contra el régimen chavista, destacó el respaldo del gobierno argentino y expresó su agradecimiento por la “continua cooperación para confrontar el narcoterrorismo y fortalecer la seguridad en América Latina”.
La actual gestión de Rubio al frente de la diplomacia estadounidense se caracteriza por una intensa ofensiva política y diplomática orientada a afianzar alianzas regionales, con especial énfasis en la lucha contra el narcotráfico y las amenazas que ponen en riesgo la estabilidad del continente.
En ese contexto, la acción llevada a cabo en territorio venezolano fue presentada por la Casa Blanca como parte de una estrategia más amplia contra las organizaciones vinculadas al crimen transnacional y el tráfico de drogas, un eje prioritario dentro de la agenda común entre Estados Unidos y la Argentina.
El reconocimiento público de Washington cobra un significado especial a partir de la posición adoptada por la administración de Javier Milei frente a la crisis venezolana, ya que la Argentina se convirtió en el primer país de América Latina en manifestar su respaldo a la operación.
Portavoz Pigott: @SecRubio conversÃ³ con el canciller argentino @PabloQuirno para hablar sobre el operativo de aplicaciÃ³n de la ley en Venezuela. El secretario Rubio le agradeciÃ³ al canciller la cooperaciÃ³n de Argentina en la lucha contra el narcoterrorismo.— USA en EspaÃ±ol (@USAenEspanol) January 6, 2026
La posición de la administración Milei
Tras conocerse la captura de Maduro, el canciller Quirno se expresó a través de la red social X y afirmó: “La Argentina confía que estos acontecimientos representen un avance decisivo contra el narcoterrorismo que afecta a la región y, al mismo tiempo, abran una etapa que permita al pueblo venezolano recuperar plenamente la democracia, el imperio de la ley y el respeto de los derechos humanos de conformidad con los principios del derecho internacional”.
En su mensaje, el jefe de la diplomacia argentina ratificó además el apoyo a las autoridades surgidas de las elecciones venezolanas de 2024, aludiendo al presidente electo Edmundo González Urrutia y reconociendo el liderazgo de María Corina Machado, distinguida con el Premio Nobel de la Paz.
Por último, el Gobierno argentino reiteró su reclamo por la liberación del ciudadano Nahuel Gallo, actualmente detenido en Venezuela, y exigió garantías respecto de su integridad física y su seguridad personal.