Estados Unidos agradeció a la Argentina por su apoyo tras la captura de Nicolás Maduro

Tras conocerse la captura de Maduro, el canciller Quirno se expresó a través de la red social X y afirmó: “La Argentina confía que estos acontecimientos representen un avance decisivo contra el narcoterrorismo que afecta a la región y, al mismo tiempo, abran una etapa que permita al pueblo venezolano recuperar plenamente la democracia, el imperio de la ley y el respeto de los derechos humanos de conformidad con los principios del derecho internacional”.