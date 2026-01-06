Secciones
LA GACETA
Mundo

Estados Unidos agradeció a la Argentina por su apoyo tras la captura de Nicolás Maduro

Marco Rubio se comunicó con el canciller Pablo Quirno y destacó la cooperación argentina para “enfrentar el narcoterrorismo” en la región.

Estados Unidos agradeció a la Argentina por su apoyo tras la captura de Nicolás Maduro
Hace 22 Min

El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, mantuvo este martes una conversación telefónica con el ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, en la que le expresó su agradecimiento por el apoyo de la Argentina tras el operativo que terminó con la detención de Nicolás Maduro y Cilia Flores en Venezuela.

Según el comunicado oficial, el funcionario estadounidense, una de las figuras centrales del gabinete de Donald Trump y referente clave en la estrategia contra el régimen chavista, destacó el respaldo del gobierno argentino y expresó su agradecimiento por la “continua cooperación para confrontar el narcoterrorismo y fortalecer la seguridad en América Latina”.

Delcy Rodríguez respondió a Trump y afirmó que no hay "agente externo" que gobierne Venezuela

Delcy Rodríguez respondió a Trump y afirmó que no hay agente externo que gobierne Venezuela

La actual gestión de Rubio al frente de la diplomacia estadounidense se caracteriza por una intensa ofensiva política y diplomática orientada a afianzar alianzas regionales, con especial énfasis en la lucha contra el narcotráfico y las amenazas que ponen en riesgo la estabilidad del continente.

En ese contexto, la acción llevada a cabo en territorio venezolano fue presentada por la Casa Blanca como parte de una estrategia más amplia contra las organizaciones vinculadas al crimen transnacional y el tráfico de drogas, un eje prioritario dentro de la agenda común entre Estados Unidos y la Argentina.

El reconocimiento público de Washington cobra un significado especial a partir de la posición adoptada por la administración de Javier Milei frente a la crisis venezolana, ya que la Argentina se convirtió en el primer país de América Latina en manifestar su respaldo a la operación.

Trump defendió el operativo en Venezuela y cargó contra Maduro: "Mató a millones de personas"

Trump defendió el operativo en Venezuela y cargó contra Maduro: Mató a millones de personas

La posición de la administración Milei 

Tras conocerse la captura de Maduro, el canciller Quirno se expresó a través de la red social X y afirmó: “La Argentina confía que estos acontecimientos representen un avance decisivo contra el narcoterrorismo que afecta a la región y, al mismo tiempo, abran una etapa que permita al pueblo venezolano recuperar plenamente la democracia, el imperio de la ley y el respeto de los derechos humanos de conformidad con los principios del derecho internacional”.

"Nosotros estamos a cargo": Trump posterga las elecciones en Venezuela y advierte a Petro que "no le queda mucho tiempo"

Nosotros estamos a cargo: Trump posterga las elecciones en Venezuela y advierte a Petro que no le queda mucho tiempo

En su mensaje, el jefe de la diplomacia argentina ratificó además el apoyo a las autoridades surgidas de las elecciones venezolanas de 2024, aludiendo al presidente electo Edmundo González Urrutia y reconociendo el liderazgo de María Corina Machado, distinguida con el Premio Nobel de la Paz.

Por último, el Gobierno argentino reiteró su reclamo por la liberación del ciudadano Nahuel Gallo, actualmente detenido en Venezuela, y exigió garantías respecto de su integridad física y su seguridad personal.

Temas Venezuela Estados Unidos de AméricaRepública ArgentinaDonald TrumpJavier MileiDelcy RodríguezPablo QuirnoMarco Rubio
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Fallecimiento del doctor Oscar Edberto Molina
1

Fallecimiento del doctor Oscar Edberto Molina

Karol G es muy humilde: las confesiones de Felipe, el pequeño tucumano que cumplió su sueño
2

"Karol G es muy humilde": las confesiones de Felipe, el pequeño tucumano que cumplió su sueño

¿Qué fue real y qué fue falso en la detención de Nicolás Maduro?
3

¿Qué fue real y qué fue falso en la detención de Nicolás Maduro?

En Tucumán, la suba de la tarifa eléctrica se ataría a la inflación y no superaría el ritmo de los precios
4

En Tucumán, la suba de la tarifa eléctrica se ataría a la inflación y no superaría el ritmo de los precios

La suba de la tarifa de luz se ataría a la inflación en Tucumán
5

La suba de la tarifa de luz se ataría a la inflación en Tucumán

El hermano del ex gobernador de Santiago del Estero y una colección de vehículos que lo conecta con el entorno de Pablo Toviggino
6

El hermano del ex gobernador de Santiago del Estero y una colección de vehículos que lo conecta con el entorno de Pablo Toviggino

Más Noticias
El costo militar de la caída de Maduro: Cuba y Venezuela confirmaron 55 muertos en el ataque de EEUU

El costo militar de la caída de Maduro: Cuba y Venezuela confirmaron 55 muertos en el ataque de EEUU

Delcy Rodríguez asume la presidencia interina de Venezuela bajo fuerte presión interna y externa

Delcy Rodríguez asume la presidencia interina de Venezuela bajo fuerte presión interna y externa

Venezuela, en estado de excepción: controles, arrestos y alerta por detenciones de periodistas

Venezuela, en "estado de excepción": controles, arrestos y alerta por detenciones de periodistas

La inesperada confesión de Roly Serrano sobre su novia, 44 años menor que él

La inesperada confesión de Roly Serrano sobre su novia, 44 años menor que él

La ONU cuestionó la operación de Estados Unidos en Venezuela: Viola un principio fundamental del derecho internacional

La ONU cuestionó la operación de Estados Unidos en Venezuela: "Viola un principio fundamental del derecho internacional"

María Corina Machado anunció su regreso a Venezuela y cargó contra Delcy Rodríguez

María Corina Machado anunció su regreso a Venezuela y cargó contra Delcy Rodríguez

Karol G es muy humilde: las confesiones de Felipe, el pequeño tucumano que cumplió su sueño

"Karol G es muy humilde": las confesiones de Felipe, el pequeño tucumano que cumplió su sueño

Fallecimiento del doctor Oscar Edberto Molina

Fallecimiento del doctor Oscar Edberto Molina

Comentarios