Así es RQ-170 Centinela, la nave invisible que fue la clave para capturar a Nicolás Maduro

Las claves de su capacidad operativa son su 'invisibilidad' y su paquete de sensores. El RQ-170 no es invisible al ojo humano, pero sí al radar. Su diseño de ala volante sin cola y sus materiales especiales dispersan las ondas de radar en lugar de rebotarlas hacia el enemigo, permitiéndole operar en lo que los militares llaman "entornos disputados". Mientras sobrevuela invisible y en silencio a gran altitud, el Centinela utiliza un radar de barrido electrónico activo que básicamente le dota de los sentidos de un murciélago: emite ondas de radio invisibles que rebotan en el suelo para crear imágenes de apertura sintética (SAR) con calidad fotográfica e incluye un indicador de objetivos móviles terrestres (GMTI) que resalta cualquier cosa que se mueva.