Trump defendió el operativo en Venezuela y cargó contra Maduro: "Mató a millones de personas"

El mandatario republicano brindó nuevos detalles de la intervención y reveló que el régimen venezolano está cerrando un centro de torturas en Caracas.

Trump defendió el operativo en Venezuela y cargó contra Maduro: Mató a millones de personas
Hace 2 Hs

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a defender este martes la operación militar que terminó con la detención de Nicolás Maduro y Cilia Flores en Venezuela. Además, aseguró que el régimen venezolano inició el cierre de un centro de torturas ubicado en pleno centro de Caracas.

"Nosotros estamos a cargo": Trump posterga las elecciones en Venezuela y advierte a Petro que "no le queda mucho tiempo"

Nosotros estamos a cargo: Trump posterga las elecciones en Venezuela y advierte a Petro que no le queda mucho tiempo

Durante un acto, el repubicano afirmó que el chavismo “tenían una cámara de tortura en medio de Caracas, que ahora está siendo clausurada”, aludiendo a los espacios utilizados para la detención de presos políticos, aunque sin mencionar explícitamente al Helicoide. Según explicó, la clausura del lugar estaría siendo ejecutada por Delcy Rodríguez tras el arresto de Maduro ocurrido el fin de semana.

Trump advirtió a Delcy Rodríguez: "Si no hace lo correcto, va a pagar un precio más alto que Nicolás Maduro"

Trump advirtió a Delcy Rodríguez: Si no hace lo correcto, va a pagar un precio más alto que Nicolás Maduro

En ese contexto, Trump fue particularmente duro con el ex mandatario venezolano, a quien calificó como “un tipo violento” y acusó de haber cometido graves violaciones a los derechos humanos. “Ha torturado. Tienen una cámara de tortura en medio de Caracas que están cerrando. Pero ha torturado gente”, enfatizó el presidente estadounidense ante sus seguidores.

Trump reveló nuevos detalles del operativo para capturar a Maduro 

Al referirse al operativo militar que culminó con la captura de Maduro, Trump brindó detalles sobre el despliegue y la estrategia utilizada. “Se cortó la electricidad en casi todo el país, fue entonces cuando supieron que había un problema. Las únicas personas con luz eran las que tenían velas”, describió, y agregó que “152 aviones participaron en la operación en Venezuela”.

En otro tramo de su intervención, el mandatario destacó el carácter sorpresivo de la acción militar. “Es impresionante la operación del sábado. Agarramos por sorpresa a Maduro”, señaló. “EEUU volvió a probar que tiene el Ejército más importante del mundo”, sentenció. 

Comentarios