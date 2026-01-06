Delcy Rodríguez respondió a Trump y afirmó que no hay "agente externo" que gobierne Venezuela

Las afirmaciones de Trump fueron publicadas en un artículo del diario estadounidense The Atlantic, titulado “Delcy Rodríguez Might Be Next” (“Delcy Rodríguez podría ser la siguiente”), firmado por el periodista Michael Scherer. El texto se basa en una breve conversación telefónica con el presidente, en la que se aportaron algunos detalles adicionales sobre la operación militar realizada el sábado en territorio venezolano.