Delcy Rodríguez respondió a Trump y afirmó que no hay "agente externo" que gobierne Venezuela

En un mensaje público, la presidenta interina rechazó que fuerzas externas estén al mando. “Solo Dios define mi destino”, sostuvo.

Hace 2 Hs

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró este martes que ningún "agente externo" gobierna su país después tras el operativo militar encabezado por Estados Unidos que culminó con la captura de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores

En un mensaje público,  la dirigente chavista rechazó que fuerzas externas estén al mando de Venezuela y remarcó que el poder sigue en manos de las autoridades locales. “El gobierno de Venezuela rige en nuestro país, más nadie, no hay agente externo que gobierna Venezuela”, afirmó.

Las declaraciones se producen luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, asegurara que su administración liderará el proceso de transición política en el país y advirtiera que Rodríguez deberá “cooperar” para evitar eventuales represalias. Frente a ese escenario, la presidenta interina lanzó un mensaje directo a Washington: “Solo Dios define mi destino”.

En otro tramo de su discurso, la funcionaria se refirió a los efectivos venezolanos y cubanos que integraban la custodia de Maduro y que murieron durante el operativo militar estadounidense. Al respecto, expresó su reconocimiento y los calificó como “mártires”.

Por último, la mandataria destacó la resistencia del pueblo venezolano y ratificó la continuidad de su gestión. “Este es un pueblo que no se rinde, somos un pueblo que no nos entregamos. Estamos acá gobernando junto al pueblo”, sentenció.

La advertencia de Donald Trump a Delcy Rodríguez

El pasado domingo, Trump lanzó una dura advertencia a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, al asegurar que enfrentará consecuencias severas si no actúa conforme a los intereses de Estados Unidos.

Según el mandatario, el costo que podría pagar sería incluso mayor al que afronta Nicolás Maduro. "Si no hace lo correcto, pagará un precio muy alto, probablemente más alto que Nicolás Maduro", dijo.

Las afirmaciones de Trump fueron publicadas en un artículo del diario estadounidense The Atlantic, titulado “Delcy Rodríguez Might Be Next” (“Delcy Rodríguez podría ser la siguiente”), firmado por el periodista Michael Scherer. El texto se basa en una breve conversación telefónica con el presidente, en la que se aportaron algunos detalles adicionales sobre la operación militar realizada el sábado en territorio venezolano.

Al ser consultado sobre el vínculo entre Washington y el gobierno interino de Delcy Rodríguez, Trump reiteró su advertencia y sostuvo que, si la dirigente venezolana “no hace lo correcto”, afrontará “un precio muy alto, probablemente más alto que el de Maduro”.

En la misma línea, el mandatario defendió la intervención militar y afirmó que, pese a las acusaciones de injerencia, el control estadounidense sobre Venezuela permitiría mejorar las condiciones de vida en el país. “Reconstrucción, cambio de régimen… llámalo como quieras. Es mejor que lo que tienen ahora. No puede ser peor”, afirmó.

