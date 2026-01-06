"Antonela no nos deja": La divertida anécdota de Messi sobre jugar a la pelota dentro de casa

Durante una distendida entrevista en el canal de streaming Luzu TV, en la que repasó sus primeros meses de competencia del año y la planificación de la temporada 2026, Lionel Messi también abrió las puertas de su intimidad familiar. En un clima de relajación, el capitán de la Selección recordó que, pese a ser el mejor jugador del mundo, en su hogar rigen las mismas normas que en cualquier otro, especialmente aquellas impuestas por su esposa, Antonela Roccuzzo para mantener el orden.