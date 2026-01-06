Secciones
"Antonela no nos deja": La divertida anécdota de Messi sobre jugar a la pelota dentro de casa

Entre risas, el campeón del mundo confesó cuál es la regla de convivencia que más le cuesta cumplir a él y a sus hijos en el living de su casa.

BUEN HUMOR. Messi se mostró en confianza junto a Nicolás Occhiato y Diego Leuco en una entrevista. BUEN HUMOR. Messi se mostró en confianza junto a Nicolás Occhiato y Diego Leuco en una entrevista.
Hace 1 Hs

Durante una distendida entrevista en el canal de streaming Luzu TV, en la que repasó sus primeros meses de competencia del año y la planificación de la temporada 2026, Lionel Messi también abrió las puertas de su intimidad familiar. En un clima de relajación, el capitán de la Selección recordó que, pese a ser el mejor jugador del mundo, en su hogar rigen las mismas normas que en cualquier otro, especialmente aquellas impuestas por su esposa, Antonela Roccuzzo para mantener el orden.

"Estamos todo el tiempo con la pelota, es superior a nosotros", confesó el astro con una sonrisa cómplice. Messi relató que sus hijos (Thiago, Mateo y Ciro) heredaron su obsesión por el fútbol, lo que suele derivar en partidos improvisados en sectores "prohibidos". "El problema es que ella no nos deja jugar adentro. Si nos ve pateando en el living o cerca de los muebles, enseguida nos pone los puntos", reveló sobre la firme postura de su esposa.

El crack rosarino detalló que, aunque cuentan con espacios deportivos al aire libre, la tentación de armar un arco con los sillones es constante. "A veces aprovechamos cuando ella no está o está distraída en otra parte de la casa, pero siempre alguno termina haciendo ruido o rompiendo algo y nos descubre. Ahí cobramos todos, yo incluido", bromeó Leo, dejando claro que en el hogar la palabra de Antonela es la que manda.

Esta anécdota rápidamente se volvió viral, revelando detalles desconocidos sobre la figura del ídolo que, mientras se prepara para los grandes desafíos futbolísticos de este 2026, disfruta de su vida en Miami.

