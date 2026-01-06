Lionel Messi, a corazón abierto: "Dios me regaló mucho más de lo que yo pensaba"

Pelota sí, pero afuera

Aunque parezca increíble, en la casa del mejor jugador del mundo el fútbol tiene restricciones. "En casa mucho no nos dejan jugar a la pelota, ja", confesó Leo entre risas, apuntando a los límites que impone Antonela Roccuzzo para mantener el orden. Sin embargo, la pasión se filtra en los huecos de la rutina: "Vivimos con la pelota. Todo el día. En realidad, ellos salen del cole y ya venimos para el club. Entrenan lunes, martes, ya meriendan y venimos para acá. No hay mucho tiempo. Pero cuando podemos, hacemos un 'loquito' o algo en el medio".