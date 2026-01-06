Vacaciones soñadas: cuánto cuesta y dónde se puede alquilar un motorhome en Argentina

Una vez hecha la reserva, personal de la empresa elegida se tomará el tiempo de explicar con detalle el uso de la unidad al momento de la entrega, aunque la mayoría son sencillos de manejar y algunos muy similares a un auto. Es frecuente que las empresas brinden sugerencias de travesías y caminos a recorrer. Todas ofrecen circuitos definidos según la zona de interés: Patagonia Norte, Patagonia Sur, Chile, Norte Argentino, entre otros. El servicio suele incluir 200 kilómetros libres por día. En el caso de visitar el sur del país, hay muchos espacios para detenerse con un motorhome y acampar.