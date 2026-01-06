Vacaciones soñadas: cuánto cuesta y dónde se puede alquilar un motorhome en Argentina

En los últimos años aumentó la popularidad del motorhome –antes conocido simplemente como casa rodante– por las posibilidades que ofrece: hospedaje y traslado, dos en uno. Resultan ideales para los viajeros que quieren tener itinerario abierto, autonomía y libertad de parar casi en cualquier lugar, viajar desde una perspectiva distinta y, a la vez, vivir dentro de un lugar diferente.
Vale aclarar que, al hablar de motorhomes y campers, se hace referencia genéricamente a varios tipos de vehículos:
- Los vehículos pequeños, que suelen ser furgones del segmento B con mínimo equipamiento para una o dos personas;
- Los medianos, que permiten cuatro pasajeros con más comodidades;
- Los grandes, con capacidad para seis e incluso algunos para ocho personas con camas, duchas, cocinas, televisión y hasta wifi incluidos;
- Los campers, que son estructuras modulares montadas en camionetas 4x4, generalmente usados para travesías off road.
Alquilar cualquiera de estos vehículos puede ser una experiencia interesante para las vacaciones familiares o en grupo de amigos. Actualmente hay varias empresas que ofrecen este servicio y cuyas unidades pueden retirarse desde Buenos Aires, Villa Carlos Paz, Bariloche, Ushuaia y algunos puntos más a convenir en la Patagonia.
¿Cuáles son los requisitos para alquilar un motorhome?
La gestión puede hacerse de forma online o a través de WhatsApp. Es necesario contar con licencia de conducir vigente para vehículos de hasta 3500 kilos (categoría B1, la que tiene cualquier conductor de auto o camioneta), tener más de 25 años y abonar una garantía (que puede hacerse con tarjeta de crédito). Algunas empresas solicitan que un porcentaje del alquiler sea abonado con anticipación.
Si se desea cruzar la frontera con algún país limítrofe, debe anunciarse con anticipación a los fines de extender el seguro y tramitar el permiso correspondiente que aplique al destino elegido. No informar a la agencia de contratación podría representar un contratiempo en el camino, e incluso la suspensión del viaje.
Una nueva experiencia: viajar en motorhome
Una vez hecha la reserva, personal de la empresa elegida se tomará el tiempo de explicar con detalle el uso de la unidad al momento de la entrega, aunque la mayoría son sencillos de manejar y algunos muy similares a un auto. Es frecuente que las empresas brinden sugerencias de travesías y caminos a recorrer. Todas ofrecen circuitos definidos según la zona de interés: Patagonia Norte, Patagonia Sur, Chile, Norte Argentino, entre otros. El servicio suele incluir 200 kilómetros libres por día. En el caso de visitar el sur del país, hay muchos espacios para detenerse con un motorhome y acampar.
Cuánto cuesta alquilar un motorhome
El costo promedio para alquilar una unidad oscila entre los U$S 180 y 250 por día, más un depósito de garantía que ronda los U$S 1000. El permiso para salir al exterior ronda los U$S 240. El precio final va a variar en función de la unidad elegida y el trayecto a realizar. En cuanto al consumo, a modo de referencia, las empresas declaran un gasto de entre 10 y 12 litros de combustible cada 100 kilómetros. En el caso de los motorhomes grandes, son vehículos con motor diésel que consumen gasoil, mientras que es factible arrendar uno pequeño con motor naftero.
Dependiendo de la zona a visitar pueden hallarse campings gratuitos y otros con costo. El camping para casa rodante incluye no solo el espacio para estacionar, sino también el uso de baños y comedores, y la posibilidad de recargar los depósitos de agua y electricidad del motorhome.