El mejor triunfo de Sebastián Báez no le alcanzó a Argentina en la United Cup

El bonaerense abrió la serie con un triunfo inolvidable: fue 4-6, 7-5 y 6-4 ante el número seis del mundo, en un duelo de más de dos horas y media que marcó un quiebre en su carrera. Hasta aquí, el historial era contundente en favor del estadounidense (0-5) y Báez nunca le había ganado ni siquiera un set. Esta vez, cambió la historia con carácter, agresividad en los momentos clave y un cierre a puro temple.