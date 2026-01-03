El mejor triunfo de Sebastián Báez no le alcanzó a Argentina en la United Cup

La serie ante Estados Unidos dejó sensaciones encontradas para el equipo nacional. En Perth, Sebastián Báez consiguió la victoria más importante de su carrera al remontar un partidazo frente a Taylor Fritz, pero el conjunto argentino terminó cayendo 2-1 en el cruce por la United Cup.
El bonaerense abrió la serie con un triunfo inolvidable: fue 4-6, 7-5 y 6-4 ante el número seis del mundo, en un duelo de más de dos horas y media que marcó un quiebre en su carrera. Hasta aquí, el historial era contundente en favor del estadounidense (0-5) y Báez nunca le había ganado ni siquiera un set. Esta vez, cambió la historia con carácter, agresividad en los momentos clave y un cierre a puro temple.
El partido comenzó cuesta arriba. Fritz se llevó el primer set con un quiebre sobre el final, pero Báez reaccionó en el segundo cuando parecía contra las cuerdas. Levantó un 0-2, logró dos quiebres y volvió a golpear en el momento justo para igualar el marcador. En el parcial decisivo, sostuvo el envión, quebró en el quinto game y administró la ventaja hasta sellar el punto para Argentina.
Las estadísticas reflejaron la exigencia. Fritz conectó 23 aces, pero también cometió errores en momentos sensibles. Báez, en cambio, fue sólido cuando más lo necesitó. Salvó ocho de 11 break points y concretó cuatro quiebres, tres de ellos en el segundo set. El triunfo tuvo un valor especial porque cortó una racha negativa ante jugadores Top 20 en canchas duras y se convirtió en la victoria de mayor peso de su trayectoria.
Sin embargo, el impacto del triunfo individual no alcanzó para inclinar la serie. En el segundo punto, Coco Gauff, número tres del ranking mundial, fue determinante. Venció con autoridad a Solana Sierra por doble 6-1 y luego volvió a inclinar la balanza en el dobles mixto. Junto a Christian Harrison, superó a María Lourdes Carlé y Guido Andreozzi por 6-4 y 6-1, sellando el 2-1 definitivo para Estados Unidos.
Argentina había debutado con una actuación perfecta ante España, con triunfos de Báez frente a Jaume Munar, de Sierra ante Jessica Bouzas Maneiro y de la dupla Carlé-Andreozzi en el dobles. Con la derrota ante los estadounidenses, el equipo albiceleste quedó obligado a esperar resultados para definir su futuro en el certamen.
El pase a los cuartos de final se resolverá este lunes, cuando Estados Unidos enfrente a España. Un triunfo contundente de los europeos podría abrirle una chance directa a Argentina; de lo contrario, deberá aguardar la comparación entre los mejores segundos de los grupos.
Más allá del desenlace colectivo, la serie dejó la señal de que Báez empezó el año con un golpe de confianza fuerte, en el escenario y ante el rival más exigente. Aunque no alcanzó para ganar la llave, su actuación en Perth fue una de esas que pueden marcar un antes y un después.