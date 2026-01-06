En sus últimos días en Rosario, Lionel Messi se encontró con un histórico de la Selección y recibió un reconocimiento

En la recta final de su estadía en Rosario, Lionel Messi volvió a regalar una postal que emocionó a los hinchas. Antes de emprender el regreso a Estados Unidos para iniciar la pretemporada, el capitán argentino se reunió con Maxi Rodríguez, un viejo socio de la Selección, en un encuentro que se dio lejos de los flashes oficiales pero que rápidamente se replicó en las redes.
La charla tuvo lugar en Estancia Damfield, el predio deportivo que “La Fiera” posee en las afueras de la ciudad. Allí, abrazados y sonrientes, compartieron una tarde distendida que condensó años de historia en común. Fue el propio Rodríguez quien difundió la imagen en Instagram y recordó, con tono cómplice, aquella primera vez que Messi apareció en el complejo para entrenar.
El reencuentro se dio mientras Messi apura los últimos compromisos en la ciudad que lo vio nacer. En los próximos días deberá presentarse para comenzar los trabajos con Inter Miami, en la previa de una temporada exigente que tendrá, además de la MLS, una gira internacional por Sudamérica y el horizonte del Mundial 2026.
Durante su paso por Rosario, el campeón del mundo también recibió la medalla conmemorativa por el Tricentenario de la ciudad. Se trata de una pieza limitada (150 en total, en tres tamaños) y Messi fue distinguido con una de las diez unidades grandes que se entregaron a personalidades destacadas. Hasta ahora, solo el Papa León XIV había recibido una similar. La Municipalidad celebró el gesto con un mensaje público de agradecimiento al futbolista por su vínculo permanente con la ciudad.
La relación entre Messi y Maxi Rodríguez se forjó dentro de la cancha y se profundizó con los años. Compartieron 33 partidos con la camiseta argentina y coincidieron en los Mundiales de Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014. Incluso, el rosarino pasó su cumpleaños número 36 en el partido despedida de Rodríguez, en junio de 2023, en el Coloso Marcelo Bielsa.
El encuentro entre ambos se dio mientras Maxi se prepara para viajar a Uruguay, donde participará de un partido de leyendas organizado por la Asociación del Fútbol Argentino en Punta del Este, con figuras históricas del fútbol argentino y uruguayo. Messi, en cambio, ya tiene la agenda marcada. El 24 de enero, Inter Miami jugará su primer amistoso del año ante Alianza Lima, en Perú, inicio de una gira que continuará por Colombia y Ecuador antes del debut oficial en la MLS.
Antes de volver a acelerar, el capitán se permitió una pausa. Un abrazo, una charla y una foto con un viejo amigo, en Rosario, como síntesis de un regreso que siempre encuentra motivos para repetirse.