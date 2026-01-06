En sus últimos días en Rosario, Lionel Messi se encontró con un histórico de la Selección y recibió un reconocimiento

Durante su paso por Rosario, el campeón del mundo también recibió la medalla conmemorativa por el Tricentenario de la ciudad. Se trata de una pieza limitada (150 en total, en tres tamaños) y Messi fue distinguido con una de las diez unidades grandes que se entregaron a personalidades destacadas. Hasta ahora, solo el Papa León XIV había recibido una similar. La Municipalidad celebró el gesto con un mensaje público de agradecimiento al futbolista por su vínculo permanente con la ciudad.