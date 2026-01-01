Lionel Messi recibió el 2026 con un mensaje familiar y un deseo de paz desde Rosario

Después de cerrar el 2025 con la consagración en la MLS, el astro regresó a la Argentina para pasar las fiestas y también realizó un breve viaje a Uruguay para asistir al cumpleaños de 15 de Delfina, la hija de Luis Suárez. En los próximos días, volverá a Estados Unidos para sumarse a la pretemporada de Inter Miami, que tendrá compromisos de preparación en Sudamérica.