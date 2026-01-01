Secciones
Lionel Messi recibió el 2026 con un mensaje familiar y un deseo de paz desde Rosario

El capitán de la Selección compartió en redes una postal íntima junto a Antonela y sus hijos, en el inicio de un año cargado de desafíos deportivos.

FAMILIA. Lionel Messi compartió en sus redes una imagen junto a Antonela Roccuzzo para recibir el 2026 desde Rosario. FAMILIA. Lionel Messi compartió en sus redes una imagen junto a Antonela Roccuzzo para recibir el 2026 desde Rosario. Instagram @leomessi
Hace 2 Hs

Lionel Messi eligió la tranquilidad de su ciudad natal para darle la bienvenida al 2026. Lejos de los flashes de una celebración multitudinaria, el capitán de la Selección argentina publicó en su cuenta de Instagram una serie de fotos junto a su familia y dejó un mensaje simple y directo que rápidamente se viralizó.

“¡¡Feliz 2026!! Ojalá sea un año lleno de salud, amor y paz para todos”, escribió el rosarino en el posteo, que en pocos minutos superó el millón de “me gusta”. En las imágenes aparece acompañado por su esposa, Antonela Roccuzzo, y por sus hijos Thiago, Mateo y Ciro, con el árbol de Navidad todavía de fondo.

La postal mostró a un Messi relajado, con un look informal y veraniego, en sintonía con el clima familiar del festejo. Antonela, en tanto, optó por un outfit completamente blanco, al igual que los chicos, en una imagen que reforzó el tono íntimo del saludo de Año Nuevo.

Después de cerrar el 2025 con la consagración en la MLS, el astro regresó a la Argentina para pasar las fiestas y también realizó un breve viaje a Uruguay para asistir al cumpleaños de 15 de Delfina, la hija de Luis Suárez. En los próximos días, volverá a Estados Unidos para sumarse a la pretemporada de Inter Miami, que tendrá compromisos de preparación en Sudamérica.

El 2026 asoma como un año especial en la carrera del rosarino. Con el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá como gran objetivo, Messi buscará volver a liderar a la Selección en la defensa del título conseguido en Qatar 2022, además de competir en la MLS y en la Liga de Campeones de la Concacaf con su club.

A los 38 años, el capitán llega al nuevo año con números que sostienen su vigencia: durante el último calendario disputó 54 partidos entre su club y la Selección, con 46 goles y 28 asistencias. Mientras el mundo del fútbol ya proyecta lo que vendrá, Messi arrancó el 2026 con su familia en Rosario.

