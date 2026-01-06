Por qué se coloca una cinta roja en la puerta el Día de Reyes

Cómo realizar el ritual de la cinta roja

El procedimiento es simple y no requiere más que una cinta roja, preferentemente nueva. Se recomienda atarla con un nudo firme al picaporte de la puerta principal durante la noche del 5 al 6 de enero. En algunos casos, el gesto se acompaña con un deseo personal o una breve intención mental vinculada a la salud, el trabajo o la armonía familiar.