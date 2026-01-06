Secciones
Día de Reyes: dónde estarán hoy Melchor, Gaspar y Baltasar

Una agenda cargada de emoción

Hace 2 Hs

La magia del Día de Reyes volverá a recorrer distintos puntos de San Miguel de Tucumán. Con actividades gratuitas pensadas para toda la familia, Melchor, Gaspar y Baltasar visitarán barrios, colonias de vacaciones y espacios públicos para recibir cartitas, sacarse fotos y compartir una jornada cargada de fantasía con los más chicos.

La ilusión comenzará temprano en la zona suroeste de la ciudad. Desde las 10, los Reyes Magos llegarán al Centro Integrador Comunitario (CIC) Vial III, ubicado en Benigno Vallejo 3800, donde serán recibidos por familias del barrio. Allí, los niños tendrán la posibilidad de acercarse, entregar sus deseos escritos y vivir un momento especial en contacto directo con los personajes más esperados de la Navidad extendida. La actividad forma parte de una propuesta impulsada desde el área de programas sociales del municipio.

Media hora más tarde, a las 10.30, la celebración también tomará lugar en el Complejo Ledesma, donde los chicos que participan de la colonia de vacaciones serán agasajados con un festejo especial. Además del encuentro con los personajes, la jornada incluirá la obra de títeres “Animate un disparate”, propuesta lúdica que suma risas y asombro a la experiencia.

Por la tarde, el clima festivo se instalará en el Campus Educativo Ambiental “Doctora Yolanda Ortiz”, en La Madrid al 3700. Desde las 18, el espacio abrirá sus puertas para una jornada pensada para disfrutar al aire libre, con la visita de los Reyes Magos como momento central. Juegos, talleres participativos, cuentos temáticos, funciones de títeres y un “punto selfie” para llevarse una foto del recuerdo completarán la propuesta, en un entorno verde que invita a compartir en familia.

El cierre del día tendrá lugar en pleno centro de la ciudad. Entre las 20 y las 22, en el Paseo Navideño de calle Congreso, en su primera cuadra, chicos y grandes podrán sacarse una foto impresa con los Reyes Magos, una postal clásica que cada año convoca a vecinos y visitantes. Bajo las luces del paseo, la tradición se renueva con sonrisas, abrazos y miradas llenas de expectativa.

Temas San Miguel de TucumánReyes Magos
