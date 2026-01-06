Día de Reyes: dónde estarán hoy Melchor, Gaspar y Baltasar

La ilusión comenzará temprano en la zona suroeste de la ciudad. Desde las 10, los Reyes Magos llegarán al Centro Integrador Comunitario (CIC) Vial III, ubicado en Benigno Vallejo 3800, donde serán recibidos por familias del barrio. Allí, los niños tendrán la posibilidad de acercarse, entregar sus deseos escritos y vivir un momento especial en contacto directo con los personajes más esperados de la Navidad extendida. La actividad forma parte de una propuesta impulsada desde el área de programas sociales del municipio.