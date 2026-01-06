Por qué hoy se celebra el Día de los Reyes Magos y qué dice la Biblia sobre ellos

¿Qué dice la Biblia de los Reyes Magos?

Los Reyes Magos en la Biblia, en realidad, no son reyes. Pero sí magos o, en algunas regiones, “sabios del Oriente”. Según los versículos 1 y 2 del capítulo II del libro de San Mateo, Jesús nació en días del rey Herodes. “Vinieron del Oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el Oriente, y venimos a adorarle”. Hasta aquí, no se menciona un origen nobiliario de los visitantes, pero sí su carácter de magos.