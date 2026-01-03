Los Reyes Magos traerán obsequios, pero serán austeros

Comprar regalos sigue siendo una tradición cada 6 de enero. Aunque las tendencias han cambiado a través del tiempo, el deseo de los niños por encontrar su obsequio se demuestra al poner sus zapatitos, un vaso de agua y galletas para los Reyes Magos como una costumbre muy arraigada. Ante la proximidad de la fecha y los pedidos de sus hijos, Micaela Armas salió de compras para adelantarse y conseguir los peluches de capibara para su hija Candela (8) y su sobrina Isabella (6). Sin embargo, aún no ha decidido qué regalarle a su hijo menor, Máximo (2), quien duda entre un dinosaurio y una pelota, por lo que continuará su búsqueda mañana. De manera similar, Alejandro, padre de Alejo (10), busca una pelota que su hijo pidió especialmente. También José María, padre de dos niñas de 6 y 13 años, se encuentra en la búsqueda de muñecas y peluches solicitados por sus hijas.
Una característica fundamental, tras los gastos propios de las tradicionales fiestas para despedir al año viejo, es la austeridad. Las familias argentinas están altamente endeudadas y, en muchos casos, el uso de la tarjeta de crédito es prohibitivo. Ni siquiera se puede ampliar el margen ni con la magia de los Reyes.
Tendencia en la provincia
Las jugueterías locales compartieron su experiencia respecto a las ventas por el día de Reyes Magos. Gisell León, encargada de la juguetería TaTeTi, indicó que desde Navidad la tendencia se concentró en juegos de mesa, caminadores, patines y juegos didácticos para bebés.
Por su parte, Sabrina, vendedora de la juguetería Kalabacha, señaló que entre los niños tucumanos predominan las muñecas guerreras Kpop, cuyos precios oscilan entre $ 45.000 y $ 80.000, seguidas por el juego de mesa “Basta” y diversos entretenimientos para bebés con valores que van desde $ 5.000 hasta $ 120.000.
Desde la juguetería Su Niño, Franco, encargado del local, explicó que muchas familias tucumanas adelantaron sus compras en diciembre, lo que resultó en una buena temporada de ventas. Los productos más solicitados fueron las muñecas Tiny, valijas de Juliana, autos a control remoto y el juego de mesa “Basta”.
Por rubros
Según un informe de Focus Market en este 2026, las proyecciones muestran que más del 7% de la demanda por los regalos de Reyes Magos se concentra en juguetes, indumentaria y libros didácticos. Este patrón refleja una preferencia de los hogares por productos con valor recreativo y educativo, aún en contexto de consumo más selectivo.
Los datos relevados sobre las demandas de productos muestran que el 38% de los consumidores regalará juguetes, seguido por indumentaria con un 20% y libros didácticos con un 14%. En menor medida, se observa una inclinación en artículos de computación (7,5%), artículos deportivos (7%), videojuegos y consolas (6,5%), celulares (4%), calzado (2,0%), golosinas (0,9%) y peluquería infantil (0,3%). Respecto de los canales elegidos para realizar las compras de regalos, el tradicional de comercios a cielo abierto sigue liderando las preferencias con un 30%; otro 28% elige el comercio electrónico (Marketplace, sitios web, instagram); el 22% realiza compras en el shopping; un 10% en el supermercado; 8% elige un outlet y un 2% en show room.
El relevamiento también evidencia un incremento del 33% en los precios respecto de 2025. Ejemplo de ello fue el juego de memoria que el año pasado costaba $ 28.491 y ahora trepó a $ 37.990. A su vez, los juegos de mesa experimentaron un aumento del 22%, pasando de $ 3.680 a $ 4.500. Por su parte, un set de dos muñecos ponys aumentó un 14%, de $ 13.990 a $15.990. Con estos aumentos, el gasto promedio proyectado por regalo asciende a $ 59.500, lo que representa un incremento del 25% en comparación con los $ 47.460 registrados en 2025.
Damián Di Pace, director de Focus Market, señala que la variación de precios de la categoría de juguetes se ubicó por debajo de la inflación promedio interanual. “Esto indica una competencia muy elevada donde el sector absorbió parte de los costos para sostener el volumen de ventas en una fecha clave, ofreciendo aumentos más moderados que el nivel general de precios acompañados de ofertas, promociones y descuentos”, acota.
Acerca de promociones y descuentos para esta celebración, los bancos ofrecen 20% de descuento y hasta cuatro cuotas sin interés en shopping, indumentaria, jugueterías, librerías, perfumerías. y un 50% de descuento y hasta 12 cuotas sin interés en jugueterías (rodados y juguetes de marcas internacionales).
En MarketPlace se ofrece un 30% de descuento y hasta 12 cuotas sin interés en deportes, gaming, juegos y juguetes. Por último en supermercados se ofrece un 12 cuotas sin interés en bicicletas y juguetes; y llevando dos productos, el segundo va con un 80% de descuento en juguetes, pelotas, inflables y juegos de verano. Por otra parte, la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ) aseveró que se encuentran coordinando actividades promocionales con el objetivo de fortalecer la celebración.