Los Reyes Magos traerán obsequios, pero serán austeros

Comprar regalos sigue siendo una tradición cada 6 de enero. Aunque las tendencias han cambiado a través del tiempo, el deseo de los niños por encontrar su obsequio se demuestra al poner sus zapatitos, un vaso de agua y galletas para los Reyes Magos como una costumbre muy arraigada. Ante la proximidad de la fecha y los pedidos de sus hijos, Micaela Armas salió de compras para adelantarse y conseguir los peluches de capibara para su hija Candela (8) y su sobrina Isabella (6). Sin embargo, aún no ha decidido qué regalarle a su hijo menor, Máximo (2), quien duda entre un dinosaurio y una pelota, por lo que continuará su búsqueda mañana. De manera similar, Alejandro, padre de Alejo (10), busca una pelota que su hijo pidió especialmente. También José María, padre de dos niñas de 6 y 13 años, se encuentra en la búsqueda de muñecas y peluches solicitados por sus hijas.