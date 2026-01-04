Secciones
Sociedad
Actualidad
Juguetes, botellas y plantitas: por un día, los Reyes Magos fueron chicos
En una edición especial del Eco Canje, vecinos donaron juguetes para hijos de recuperadores urbanos y recibieron plantines como símbolo de futuro.
HERMANOS. Ilusionados, Thiago y Delfina donaron juguetes y entregaron botellas plásticas, a cambio de flores. la gaceta / fotos de analía jaramillo
Por
Ariane Armas
Hace 4 Hs
