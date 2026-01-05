Ian Lucas y Evangelina Anderson, cada vez más cerca: la escena que dio que hablar en MasterChef

El detalle que alimentó las versiones

Más allá del momento televisivo, otro gesto terminó de avivar los rumores. Durante la jornada, Evangelina expresó que se encontraba pasando un mal momento en la competencia y pidió ayuda a su compañero. Fue entonces cuando Ian Lucas la llamó “Evita” al aire, un apodo cariñoso que no tardó en llamar la atención y reforzar las versiones de una relación que iría más allá del juego.