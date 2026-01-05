Secciones
Ian Lucas y Evangelina Anderson, cada vez más cerca: la escena que dio que hablar en MasterChef

Un gesto inesperado de Ian Lucas hacia Evangelina Anderson durante la gala de MasterChef Celebrity volvió a encender los rumores de romance y desató risas, comentarios y especulaciones dentro y fuera del reality.

Hace 1 Hs

Las versiones de un posible romance entre Ian Lucas y Evangelina Anderson vuelven a tomar fuerza dentro de MasterChef Celebrity (Telefe). Lo que comenzó como un juego de miradas y complicidad frente a cámara, esta vez tuvo un capítulo que no pasó inadvertido para el jurado, la conductora y el público del reality gastronómico.

Todo ocurrió durante la gala emitida el domingo 4 de enero, cuando una dinámica planteada por Wanda Nara dejó expuestas las emociones de los participantes. La consigna giró en torno al amor y al sacrificio, con preguntas directas que buscaban poner a prueba la solidaridad entre compañeros en una instancia clave de la competencia.

Una escena que desató risas y sospechas

Al llegar el turno de Evangelina Anderson, la modelo decidió involucrar directamente a Ian Lucas y le consultó si sería capaz de ceder su lugar en caso de salvarse de la eliminación. La respuesta del youtuber fue inmediata: tomó su mano y aceptó sin dudarlo, desatando murmullos y reacciones cómplices en el estudio.

La escena no pasó desapercibida. Wanda Nara fue la primera en verbalizar lo que muchos pensaban y lanzó, entre risas, la pregunta inevitable: “¿Romance confirmado?”. Minutos después, Germán Martitegui redobló la apuesta con un comentario en tono humorístico que recordó a una ceremonia nupcial, provocando carcajadas generalizadas. Sin embargo, el chef aclaró que el reglamento no permitía el gesto y procedió a definir la instancia según las normas del certamen.

El detalle que alimentó las versiones

Más allá del momento televisivo, otro gesto terminó de avivar los rumores. Durante la jornada, Evangelina expresó que se encontraba pasando un mal momento en la competencia y pidió ayuda a su compañero. Fue entonces cuando Ian Lucas la llamó “Evita” al aire, un apodo cariñoso que no tardó en llamar la atención y reforzar las versiones de una relación que iría más allá del juego.

Mientras ninguno de los dos confirmó oficialmente un romance, la química entre ambos ya se convirtió en uno de los condimentos más comentados de MasterChef Celebrity. 

