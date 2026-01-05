El Congreso se agita por la reforma de la SIDE

La decisión ha generado un rechazo tajante en diversos sectores de la oposición, que denuncian un intento de eludir el control del Congreso en un área tan sensible como la seguridad nacional. Mientras los bloques críticos exigen la conformación urgente de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, desde el oficialismo apuestan a una estrategia de dilatación, confiando en que el Palacio Legislativo permanecerá con sus puertas cerradas, al menos, durante las primeras tres semanas de enero.