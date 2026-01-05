River dio por cerrada la novela Sebastián Villa y se bajó de la negociación: las razones

La historia que agitó el mercado de pases durante varios días llegó a su final. River decidió retirarse de las conversaciones por Sebastián Villa luego de que Independiente Rivadavia sostuviera una pretensión económica muy por encima de lo que el club estaba dispuesto a pagar. En Núñez consideraron concluido el tema y descartaron su incorporación en este mercado.
El “Millonario” llegó a estructurar una propuesta formal cercana a los U$S 4 millones por el delantero colombiano. Sin embargo, la respuesta desde Mendoza fue contundente. El presidente Daniel Vila mantuvo su exigencia de 12 millones, una cifra que triplicaba la oferta inicial. Ante esa distancia, la dirigencia de River optó por cortar las negociaciones de manera inmediata.
La postura se enmarca en una política de mercado que River viene sosteniendo en esta ventana de pases. Con un presupuesto acotado y un nuevo esquema contractual, el club busca evitar operaciones fuera de los márgenes que considera razonables, aun cuando se trate de futbolistas que despiertan interés deportivo en el cuerpo técnico que encabeza Marcelo Gallardo.
El caso de Villa, además, presentaba particularidades que excedían lo futbolístico. Su nombre generó un fuerte debate interno y entre los hinchas, tanto por su identificación con Boca como por los antecedentes judiciales que marcaron su carrera. River evaluó ese escenario y estaba dispuesto a asumir el costo político de la operación, pero no a convalidar un valor que consideró desmedido.
Con la negativa de Independiente Rivadavia a revisar sus condiciones, el club entendió que no había margen para avanzar. Así, una de las novelas más comentadas del verano se cerró rápidamente y River decidió dar vuelta la página para concentrarse en otras alternativas del mercado.