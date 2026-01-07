Secciones
Noche, ciencia y naturaleza: la propuesta del Observatorio Ampimpa para las vacaciones

Ubicado en los Valles Calchaquíes, el observatorio ofrece programas nocturnos y estadías completas con observaciones astronómicas, alojamiento y pensión completa durante enero y febrero.

NATURALEZA. El observatorio está ubicado en los Valles Calchaquíes. NATURALEZA. El observatorio está ubicado en los Valles Calchaquíes. / TUCUMÁN TURISMO
Para quienes buscan unas vacaciones distintas, lejos del ruido y más cerca del cielo, el Observatorio Astronómico de Ampimpa es una de las propuestas más originales del verano tucumano. Ubicado en los Valles Calchaquíes, el espacio combina divulgación científica, naturaleza y descanso.

Durante enero y febrero, el observatorio abre de jueves a domingo con distintos programas pensados para todo tipo de público: desde familias con niños hasta jóvenes y adultos mayores que quieran vivir una experiencia nocturna diferente.

La propuesta estrella es el programa completo, que incluye alojamiento, pensión completa y actividades científicas guiadas, con observaciones del cielo nocturno y del sol al amanecer.

Además, el observatorio sumó una herramienta tecnológica para facilitar la organización de las visitas: un bot de inteligencia artificial que responde consultas y acompaña el proceso de reserva.

Una experiencia que empieza al atardecer

El programa completo comienza a partir de las 16, cuando se habilita el check-in en las instalaciones. Las cabañas tipo dormi cuentan con baño privado asignado y están pensadas para quienes desean pasar la noche en el observatorio.

La primera actividad se realiza por la tarde con una caminata introductoria conocida como el Sendero del Víctor Alombre, donde se aborda el origen y la evolución del Universo. 

Observaciones nocturnas y al amanecer

Una vez que oscurece, comienzan las observaciones astronómicas guiadas, que se extienden durante la noche y la madrugada. La experiencia continúa al día siguiente con observaciones diurnas, incluyendo la salida del sol y el estudio de nuestra estrella.

CIENCIA. Las observaciones nocturnas permiten ver constelaciones y cuerpos celestes con guías especializados. CIENCIA. Las observaciones nocturnas permiten ver constelaciones y cuerpos celestes con guías especializados. / TUCUMÁN TURISMO

Todas las actividades están acompañadas por guías especializados que explican constelaciones, cuerpos celestes y fenómenos astronómicos de manera clara y accesible.

Otras opciones para visitar Ampimpa

Además del programa con alojamiento, el observatorio ofrece una alternativa más corta que incluye solo observaciones nocturnas, sin pernocte. Este plan se realiza entre las 19 y las 23 y está pensado para quienes buscan una visita puntual.

También se suma la posibilidad de realizar observaciones solares, una actividad diurna ideal para quienes no pueden asistir de noche.

Precios, reservas y tecnología

La experiencia completa tiene un valor de $130.000 por persona en base doble e incluye merienda, cena, desayuno, alojamiento y todas las actividades. El programa sin alojamiento cuesta $60.000 y la visita solar ronda los $10.000.

Para organizar la visita, el observatorio cuenta con Halley, un bot de inteligencia artificial entrenado para responder consultas sobre horarios, actividades y servicios. Quienes prefieran atención humana pueden comunicarse telefónicamente al 381 644 3122.

Un plan para toda la familia

El Observatorio Ampimpa es pet friendly y acepta mascotas bajo la responsabilidad de sus dueños. Las actividades están pensadas para público general, lo que convierte a esta propuesta en un plan ideal para compartir en familia durante las vacaciones de verano.

