Chaqueño Palavecino y más: así es la grilla del primer Festival Don Vargas en Tafí Viejo

Tafí Viejo suma una propuesta fresca a su agenda cultural y apuesta fuerte al folklore. El próximo viernes 23 de enero, desde las 20 horas, la ciudad será sede del Primer Festival Don Vargas, un evento de música, danza y tradición en una noche pensada para el encuentro popular.
La cita será en el Club Juventud Unida (Sarmiento al 455) y promete reunir a artistas consagrados, talentos locales y al público de toda la provincia, con la idea de celebrar la identidad cultural tucumana y proyectar un nuevo clásico del verano.
Una grilla que cruza generaciones y estilos
El festival tendrá como figura central al Chaqueño Palavecino, uno de los grandes referentes del folklore argentino. Con décadas de trayectoria, su repertorio que atraviesa chacareras, zambas y canciones que ya son himnos populares.
También dirá presente Demi Carabajal, integrante de la reconocida familia santiagueña, quien aporta una mirada joven y potente al folklore, fusionando tradición con una energía actual que conecta fuerte con las nuevas generaciones.
Desde Tucumán, Belén Herrera llegará con su voz y su impronta personal, consolidándose como una de las artistas locales con mayor proyección dentro del género. A ella se suma Luis Soria, conocido como “La Voz del Norte”, un intérprete que recorre escenarios del país llevando el canto bien norteño.
La programación se completa con Dúo Tafí, La Juntada, Alma-2, El Puma Atar y Romy Méndez, mientras que el Ballet Sisaiani aportará el componente visual y coreográfico, reforzando el espíritu festivo y tradicional de la noche. La conducción estará a cargo de Fernando Mancini, quien acompañará cada momento del espectáculo.
Entradas: cuánto cuestan y dónde conseguirlas
La entrada general tiene un costo de $ 20.000 y la platea con silla $ 30.000. Ya están a la venta y pueden adquirirse de forma online en festival.entradanet.com o física en Bar Tercer Tiempo (Av. Avellaneda 334, San Miguel de Tucumán); Bar Bromelia (Perú Sud 124, Tafí Viejo); Drugstore El Cheto (Perú 226, Tafí Viejo); Los Gallegos (Uttinger 559, Tafí Viejo) y Glass Beauty (San Martín 289, Tafí Viejo)