Daniela Christiansson, esposa de Maxi López, mostró las primeras fotos de su hijo Lando desde Suiza

La semana pasada nació Lando, el primer hijo varón de Maxi López y de su pareja, la modelo suiza Daniela Christiansson. El pequeño llegó como un regalo de fin de año, porque nació justo el 31 de diciembre. López viajó directo a su hogar en Europa para acompañar a su pareja en el parto. Además, de inmediato compartió las primeras imágenes del niño con una tierna reflexión.
“¡Bienvenido Lando!”, escribió el exfutbolista junto a un emoji de corazón. “Se va un año intenso, con mucho por agradecer. Mis hijos, la familia, nuevos desafíos que nunca me imaginé y Lando que llegó para agrandar el equipo”, agregó López y deseó un feliz año a todos sus seguidores. La publicación de inmediato empezó a llenarse de comentarios con felicitaciones y buenos deseos.
Así es Lando, el hijo de Maxi López
Según contó en entrevistas previas, Maxi López fue el encargado de elegir el nombre del niño. Es que su pareja había sido la elegida para decidir el nombre de la primera hija que tuvieron. Y, sí, tal como la mayoría pensó acerca del nombre del niño, la elección de López estuvo estrechamente ligada al piloto de Fórmula 1, Lando Norris. “Quería poner un nombre inglés”, reveló además.
Christiansson también hizo su propio posteo, un día después del nacimiento de su hijo. Desde Ginebra, al sudoeste de Suiza, la modelo mostró las primeras fotos de Lando. “No podría estar más agradecida por esta forma de culminar y empezar el año. Bienvenido al mundo, pequeño príncipe Lando”, posteó en un carrusel de Instagram.
Desde la intimidad del hospital en el que nació Lando salieron las primeras imágenes de la familia. Mientras Christiansson todavía estaba internada, la pareja ya había empezado a retratar los primeros momentos de su hijo y de su familia unida.
Además de las primeras fotos con su familia, López no dudó en compartir el resumen de su 2025. Entre las imágenes que publicó, mostró también su paso por MasterChef y por la gala de la revista Gente. Sin pudor, el ex delantero agregó una foto con Wanda Nara. La conductora también apareció para dejarle un comentario al padre de sus hijos mayores: “¡Bienvenido a la familia, Lando! Tus hermanitos te esperan en Argentina”.