Daniela Christiansson, esposa de Maxi López, mostró las primeras fotos de su hijo Lando desde Suiza

Además de las primeras fotos con su familia, López no dudó en compartir el resumen de su 2025. Entre las imágenes que publicó, mostró también su paso por MasterChef y por la gala de la revista Gente. Sin pudor, el ex delantero agregó una foto con Wanda Nara. La conductora también apareció para dejarle un comentario al padre de sus hijos mayores: “¡Bienvenido a la familia, Lando! Tus hermanitos te esperan en Argentina”.