Nació Lando, el segundo hijo de Maxi López y Daniela Christiansson

Minutos después, López volvió a comunicarse con sus seguidores para anticipar que se tomará un breve descanso de las redes sociales para enfocarse en su familia. “¡Hola a todos! Por la llegada de Lando en los próximos días voy a dedicarme a estar con mi familia y disfrutar con ellos. Por eso voy a estar un poco alejado de las redes y les dejo en manos de mi equipo”, escribió. Y agregó: “Que pasen un lindo fin de año y que el 2026 les traiga muchas cosas buenas. Ya nos vamos a estar viendo muy pronto por Olga y nos espera un año de muchos proyectos nuevos. ¡Gracias a todos y feliz año!”.