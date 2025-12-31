Nació Lando, el segundo hijo de Maxi López y Daniela Christiansson

Maxi López y Daniela Christiansson cerraron el año con una de las noticias más felices de sus vidas: el nacimiento de Lando, su segundo hijo en común y el primer varón de la pareja. El bebé llegó al mundo el 31 de diciembre y fue recibido con enorme emoción por su familia, que compartió el anuncio a través de las redes sociales.
A pesar de sus compromisos laborales y de su participación en MasterChef Celebrity (Telefe), el ex futbolista viajó especialmente a Suiza para acompañar a su pareja en el nacimiento. “31/12/2025. ¡Bienvenido Lando! Se va un año intenso, con mucho por agradecer. Mis hijos, la familia, nuevos desafíos que nunca me imaginé y Lando que llegó para agrandar el equipo. ¡Muy feliz año para todos!”, escribió Maxi junto a una imagen en la que se lo ve con su hijo recién nacido en brazos.
El posteo se llenó rápidamente de mensajes de felicitaciones y muestras de cariño. Además de la foto con el bebé, el exdelantero compartió otras imágenes familiares, entre ellas postales junto a sus hijos, escenas del reality de cocina en el que participa y momentos del embarazo de Daniela, además de referencias a los nuevos desafíos laborales que afrontará como parte del canal de streaming Olga.
Minutos después, López volvió a comunicarse con sus seguidores para anticipar que se tomará un breve descanso de las redes sociales para enfocarse en su familia. “¡Hola a todos! Por la llegada de Lando en los próximos días voy a dedicarme a estar con mi familia y disfrutar con ellos. Por eso voy a estar un poco alejado de las redes y les dejo en manos de mi equipo”, escribió. Y agregó: “Que pasen un lindo fin de año y que el 2026 les traiga muchas cosas buenas. Ya nos vamos a estar viendo muy pronto por Olga y nos espera un año de muchos proyectos nuevos. ¡Gracias a todos y feliz año!”.
La llegada de Lando despertó especial expectativa por la elección de su nombre, un detalle que la pareja había anticipado tiempo atrás. En una entrevista en Implacables (El Nueve), con Susana Roccasalvo, Maxi había contado que se trataba de una decisión muy personal. Al igual que su hija Elle -nacida en Londres-, el nombre del bebé mantiene una impronta internacional. “Quería poner un nombre inglés”, explicó, y reveló que la elección también estuvo inspirada en el piloto de Fórmula 1 Lando Norris.
En esa misma charla, el exfutbolista habló con entusiasmo sobre su rol como padre y la dinámica familiar que disfruta junto a Daniela. “Me gustan los chicos, me gusta todo el tiempo que estoy pasando con Elle. Pasé prácticamente los dos años y medio con la Vikinga y ahora llega otro: de nuevo a dormir poco, a estar cansado, a cambiar pañales, pero esas son cosas que dentro del cansancio a mí me llenan y me gustan”, confesó.
Según contó, mientras Daniela eligió el nombre de su primera hija juntos, en esta oportunidad fue él quien tomó la iniciativa para definir el nombre del varón, manteniendo la idea de un nombre inglés con significado especial.