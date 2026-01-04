Nicolás Maduro comparecerá este lunes ante un tribunal federal de Nueva York

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, comparecerá este lunes por primera vez ante la justicia estadounidense en un tribunal federal de Nueva York, tras haber sido trasladado al país durante la madrugada del sábado.
La audiencia se realizará ante el juez de distrito Alvin K. Hellerstein, en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, según informó oficialmente esa corte.
La presentación judicial se llevará a cabo después de la captura y detención de Maduro y de su esposa, Cilia Flores. Ambos permanecen alojados desde el sábado por la noche en el Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn, una prisión federal de alta seguridad.
En paralelo a la detención, el Departamento de Justicia de Estados Unidos dio a conocer el sábado una nueva acusación formal contra Maduro, en el marco de un caso penal por narcotráfico que el gobierno federal impulsa desde hace 15 años y en el que el mandatario venezolano figura como acusado desde hace seis. El expediente es supervisado desde hace más de una década por el juez Hellerstein.
Maduro enfrenta cuatro cargos federales: conspiración de narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer esos mismos artefactos en apoyo de actividades criminales, además de supuestos vínculos con organizaciones calificadas como terroristas por Washington. Cilia Flores, en tanto, está acusada de presuntas tareas de apoyo logístico y financiero a la misma estructura criminal, de acuerdo con documentos judiciales citados por medios estadounidenses, consignaron medios nacionales e internacionales.
Las acusaciones contra el mandatario venezolano fueron formuladas originalmente en 2020 por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York. Tras su llegada a Estados Unidos, la justicia estadounidense reafirmó que Maduro habría encabezado durante años una red que utilizó el tráfico de drogas como herramienta contra ese país.
Como ocurre en este tipo de procesos, la audiencia inicial servirá para la lectura formal de los cargos, la confirmación de identidad de los acusados y la definición de cuestiones preliminares, como la situación de detención y la designación de defensa legal. Según informaron medios estadounidenses, es probable que ambos permanezcan en prisión preventiva sin derecho a fianza mientras avanza la causa.
En este contexto, la fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, defendió públicamente la detención de Maduro y aseguró que el operativo respondió exclusivamente a acusaciones penales vinculadas al narcotráfico y al crimen organizado transnacional. Bondi sostuvo que la captura se inscribe en causas abiertas desde hace años y afirmó que ninguna investidura política otorga inmunidad frente a delitos federales graves.
“Estados Unidos buscó todas las opciones legales para resolver este asunto de forma pacífica. Esas oportunidades fueron rechazadas repetidamente. La responsabilidad de este resultado recae únicamente en quienes optaron por continuar con su conducta delictiva”, señaló la fiscal general. Asimismo, remarcó que la acción no estuvo motivada por diferencias ideológicas, sino por la aplicación del sistema judicial estadounidense, aunque la detención del mandatario venezolano generó cuestionamientos internacionales por el alcance extraterritorial del operativo.