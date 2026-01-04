Nicolás Maduro comparecerá este lunes ante un tribunal federal de Nueva York

En paralelo a la detención, el Departamento de Justicia de Estados Unidos dio a conocer el sábado una nueva acusación formal contra Maduro, en el marco de un caso penal por narcotráfico que el gobierno federal impulsa desde hace 15 años y en el que el mandatario venezolano figura como acusado desde hace seis. El expediente es supervisado desde hace más de una década por el juez Hellerstein.