Alerta amarilla por tormentas y fuertes vientos: siete provincias en riesgo

Un nuevo aviso del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó que siete provincias se encuentran bajo la amenaza de fenómenos climáticos adversos. Mientras que algunas localidades se enfrentarán a intensos vientos, otras se encontrarán con fuertes tormentas que interrumpirán la actividad cotidiana e incluso podrían causar daños.
La alerta, emitida a las 06:05 h de este lunes, advirtió que el sur de Catamarca, así como gran parte de La Rioja y el norte de San Luis, se encuentran bajo alerta de nivel amarillo por vientos. Mientras tanto, tormentas severas que implicarán lluvias intensas, ráfagas e incluso caída de granizo, alcanzarán los umbrales meteorológicos establecidos por el SMN en el sur de San Luis, gran parte de Mendoza y Neuquén, y en la zona oeste de La Pampa y Río Negro.
Alerta por vientos y tormentas en siete provincias
De acuerdo con el Sistema de Alerta Temprana (SAT) del SMN, los vientos se instalarán por la tarde de este lunes en las provincias mencionadas. El aviso advierte que “el área será afectada por vientos del sector norte con velocidades entre 40 y 50 km/h, con ráfagas que pueden superar los 70 km/h".
Por otro lado, las tormentas se instalarán por la noche en la mayoría de las localidades, donde podrían variar en intensidad, siendo algunas puntualmente fuertes. Según el SMN, “las mismas podrán estar acompañadas por granizo, intensa actividad eléctrica, abundante precipitación en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que podrían ser superados en forma puntual”.
Recomendaciones del SMN
Ante fenómenos climáticos de semejante adversidad, el SMN emitió algunas recomendaciones para resguardar la vida y los bienes materiales:
Alerta por vientos
- Evitá actividades al aire libre.
- Asegurá los elementos que puedan volarse.
- Mantenete informado por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
Alerta por tormentas
- Evitá salir de tu hogar si no es necesario.
- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua a la vivienda.
- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.