Alerta amarilla por tormentas y fuertes vientos: siete provincias en riesgo

La alerta, emitida a las 06:05 h de este lunes, advirtió que el sur de Catamarca, así como gran parte de La Rioja y el norte de San Luis, se encuentran bajo alerta de nivel amarillo por vientos. Mientras tanto, tormentas severas que implicarán lluvias intensas, ráfagas e incluso caída de granizo, alcanzarán los umbrales meteorológicos establecidos por el SMN en el sur de San Luis, gran parte de Mendoza y Neuquén, y en la zona oeste de La Pampa y Río Negro.