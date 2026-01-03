Secciones
LA GACETA
SociedadClima y ecología

Calor extremo: rige alerta naranja por temperaturas "muy peligrosas" en una provincia

Se recomienda aumentar el consumo de agua, no exponerse al sol entre las 10 y las 16, reducir la actividad física y prestar atención especialmente a niños, bebés, embarazadas y personas mayores o enfermos crónicos.

Calor extremo: rige alerta naranja por temperaturas muy peligrosas en una provincia Foto: Diario Huarpe
Hace 1 Hs

El Sistema de Alerta Temprana (SAT) del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) publicó la última actualización del mapa de regiones con temperaturas extremas. Este sábado son cuatro las provincias bajo advertencia por calor, tres de las cuales se encuentran en alerta amarilla. Pero una, en la región de Cuyo, tendrá temperaturas aún más desmedidas, por lo que se recomendó a la población tomar precauciones especiales.

Un sábado con calor extremo y alerta amarilla por tormentas en Tucumán

Un sábado con calor extremo y alerta amarilla por tormentas en Tucumán

En la Patagonia, el sudoeste de Neuquén, el oeste de Río Negro –en la zona cordillerana– y una zona más amplia de Chubut desde los Andes hacia el centro de la provincia están en alerta amarilla. Este código indica que la temperatura puede tener un efecto leve a moderado sobre la salud y que puede ser peligrosa, sobre todo para niños, niñas y mayores de 65 años o personas con enfermedades crónicas.

Alerta naranja por temperaturas extremas en San Juan

En Cuyo, la provincia de San Juan es la que recibió la alerta naranja. Este código indica que el calor se elevará tanto que, a diferencia de la alerta amarilla, puede tener un efecto moderado a alto sobre la salud de las personas. Las temperaturas fuera del promedio pueden ser muy peligrosas, en especial para los grupos de riesgo.

Según el pronóstico del SMN, la temperatura mínima en la provincia de San Juan fue de 24 °C durante la madrugada. Cerca del mediodía, el termómetro marcó los 31 °C y la marca continuará ascendiendo hasta llegar a los 34 °C en horas de la siesta. Además, se esperan tormentas aisladas con una probabilidad de precipitación de entre el 10 y el 40% y vientos de hasta 22 kilómetros por hora del este.

Aunque el domingo habrá unos grados de diferencia menos –mínima de 22 °C y máxima de 31 °C–, la temperatura volverá a ascender el lunes e incluso superará a la de este sábado. Se espera que para el primer día de la semana se anuncie nuevamente una alerta por temperaturas extremas. El termómetro oscilará entre los 22 °C y 35 °C y, el martes, entre 20 °C y 35 °C.

Las precipitaciones desaparecerán el sábado y las probabilidades volverían a aparecer recién por la tarde o noche del miércoles. Mientras tanto, los días transcurrirán con un cielo parcialmente nublado que en muy pocos momentos estará despejado.

Temas San JuanServicio Meteorológico Nacional
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Hay alerta naranja y amarilla por calor extremo, y siguen tormentas: qué zonas están en riesgo

Hay alerta naranja y amarilla por calor extremo, y siguen tormentas: qué zonas están en riesgo

El año arranca con alertas por tormentas y calor extremo: ¿cuáles son las zonas más afectadas?

El año arranca con alertas por tormentas y calor extremo: ¿cuáles son las zonas más afectadas?

“Capacidad de daño”: hay 12 provincias en alerta amarilla por tormentas intensas

“Capacidad de daño”: hay 12 provincias en alerta amarilla por tormentas intensas

Cómo estará el tiempo en Tucumán el primer fin de semana del año

Cómo estará el tiempo en Tucumán el primer fin de semana del año

Cómo estará el tiempo en el centro del país para Año Nuevo

Cómo estará el tiempo en el centro del país para Año Nuevo

Lo más popular
Estados Unidos anunció que capturó a Nicolás Maduro tras un ataque a gran escala en Venezuela
1

Estados Unidos anunció que capturó a Nicolás Maduro tras un "ataque a gran escala" en Venezuela

La libertad avanza: Javier Milei respaldó el ataque a Venezuela y la captura de Nicolás Maduro
2

"La libertad avanza": Javier Milei respaldó el ataque a Venezuela y la captura de Nicolás Maduro

Videos de Venezuela: el ataque de Estados Unidos fue filmado y compartido en las redes sociales
3

Videos de Venezuela: el ataque de Estados Unidos fue filmado y compartido en las redes sociales

Imputan a un hombre por desviar fondos de una fundación
4

Imputan a un hombre por desviar fondos de una fundación

A través de un comunicado, el hijo de Maduro llamó a movilizarse tras la captura del presidente venezolano
5

A través de un comunicado, el hijo de Maduro llamó a movilizarse tras la captura del presidente venezolano

La historia de Nicolás Maduro, el hijo de Hugo Chávez, y una captura con tintes cinematográficos
6

La historia de Nicolás Maduro, el "hijo de Hugo Chávez", y una captura con tintes cinematográficos

Más Noticias
Control de tránsito: ¿cuál es la pregunta que nunca tenés que responder?

Control de tránsito: ¿cuál es la pregunta que nunca tenés que responder?

Un sábado con calor extremo y alerta amarilla por tormentas en Tucumán

Un sábado con calor extremo y alerta amarilla por tormentas en Tucumán

De qué murió Pablo Lago, el reconocido guionista y autor de éxitos de la televisión

De qué murió Pablo Lago, el reconocido guionista y autor de éxitos de la televisión

Michelo ratificó su apoyo a Nicolás Maduro tras la captura: qué dijo el influencer salteño

Michelo ratificó su apoyo a Nicolás Maduro tras la captura: qué dijo el influencer salteño

“Capacidad de daño”: hay 12 provincias en alerta amarilla por tormentas intensas

“Capacidad de daño”: hay 12 provincias en alerta amarilla por tormentas intensas

Estados Unidos anunció que capturó a Nicolás Maduro tras un ataque a gran escala en Venezuela

Estados Unidos anunció que capturó a Nicolás Maduro tras un "ataque a gran escala" en Venezuela

El año arranca con alertas por tormentas y calor extremo: ¿cuáles son las zonas más afectadas?

El año arranca con alertas por tormentas y calor extremo: ¿cuáles son las zonas más afectadas?

Caso Vélez: los fundamentos del juez para sostener que hubo consentimiento y dictar el sobreseimiento

Caso Vélez: los fundamentos del juez para sostener que hubo consentimiento y dictar el sobreseimiento

Comentarios