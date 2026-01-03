Calor extremo: rige alerta naranja por temperaturas "muy peligrosas" en una provincia

Según el pronóstico del SMN, la temperatura mínima en la provincia de San Juan fue de 24 °C durante la madrugada. Cerca del mediodía, el termómetro marcó los 31 °C y la marca continuará ascendiendo hasta llegar a los 34 °C en horas de la siesta. Además, se esperan tormentas aisladas con una probabilidad de precipitación de entre el 10 y el 40% y vientos de hasta 22 kilómetros por hora del este.