Calor extremo: rige alerta naranja por temperaturas "muy peligrosas" en una provincia

El Sistema de Alerta Temprana (SAT) del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) publicó la última actualización del mapa de regiones con temperaturas extremas. Este sábado son cuatro las provincias bajo advertencia por calor, tres de las cuales se encuentran en alerta amarilla. Pero una, en la región de Cuyo, tendrá temperaturas aún más desmedidas, por lo que se recomendó a la población tomar precauciones especiales.
En la Patagonia, el sudoeste de Neuquén, el oeste de Río Negro –en la zona cordillerana– y una zona más amplia de Chubut desde los Andes hacia el centro de la provincia están en alerta amarilla. Este código indica que la temperatura puede tener un efecto leve a moderado sobre la salud y que puede ser peligrosa, sobre todo para niños, niñas y mayores de 65 años o personas con enfermedades crónicas.
Alerta naranja por temperaturas extremas en San Juan
En Cuyo, la provincia de San Juan es la que recibió la alerta naranja. Este código indica que el calor se elevará tanto que, a diferencia de la alerta amarilla, puede tener un efecto moderado a alto sobre la salud de las personas. Las temperaturas fuera del promedio pueden ser muy peligrosas, en especial para los grupos de riesgo.
Según el pronóstico del SMN, la temperatura mínima en la provincia de San Juan fue de 24 °C durante la madrugada. Cerca del mediodía, el termómetro marcó los 31 °C y la marca continuará ascendiendo hasta llegar a los 34 °C en horas de la siesta. Además, se esperan tormentas aisladas con una probabilidad de precipitación de entre el 10 y el 40% y vientos de hasta 22 kilómetros por hora del este.
Aunque el domingo habrá unos grados de diferencia menos –mínima de 22 °C y máxima de 31 °C–, la temperatura volverá a ascender el lunes e incluso superará a la de este sábado. Se espera que para el primer día de la semana se anuncie nuevamente una alerta por temperaturas extremas. El termómetro oscilará entre los 22 °C y 35 °C y, el martes, entre 20 °C y 35 °C.
Las precipitaciones desaparecerán el sábado y las probabilidades volverían a aparecer recién por la tarde o noche del miércoles. Mientras tanto, los días transcurrirán con un cielo parcialmente nublado que en muy pocos momentos estará despejado.