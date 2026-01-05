Se espera un lunes templado y sin lluvia en Tucumán

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica para este lunes en Tucumán una jornada de tiempo estable, con cielo parcialmente nublado y condiciones climáticas mayormente favorables.
Según el informe oficial, la temperatura mínima será de 21 grados, mientras que la máxima alcanzará los 30°.
De acuerdo con las previsiones, no se esperan lluvias durante el inicio de la semana. Las precipitaciones volverían recién el miércoles, cuando podrían registrarse cambios en las condiciones meteorológicas, y persistirían hasta el viernes.