Se espera un lunes templado y sin lluvia en Tucumán

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada con temperaturas agradables. Cuándo volverían las precipitaciones.

Hace 2 Hs

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica para este lunes en Tucumán una jornada de tiempo estable, con cielo parcialmente nublado y condiciones climáticas mayormente favorables. 

Según el informe oficial, la temperatura mínima será de 21 grados, mientras que la máxima alcanzará los 30°.

De acuerdo con las previsiones, no se esperan lluvias durante el inicio de la semana. Las precipitaciones volverían recién el miércoles, cuando podrían registrarse cambios en las condiciones meteorológicas, y persistirían hasta el viernes.

