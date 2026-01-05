Récord de nuevos argentinos: el país recibió el 2026 con una cifra histórica de extranjeros nacionalizados

Al observar la evolución temporal, se destaca que entre 2013 y 2019 las cifras se mantuvieron con variaciones escasas. Sin embargo, el 2020 significó un freno: debido a las restricciones de movilidad y el cierre de fronteras. La recuperación no tardó en llegar. A partir de 2021, el número de nacionalizaciones comenzó a subir gradualmente hasta mostrar saltos significativos. En 2023 se otorgaron 12.858 documentos; en 2024 se registró el récord con 15.184 trámites y hasta agosto del año pasado se contabilizaron 9.680 documentos tramitados.