Récord de nuevos argentinos: el país recibió el 2026 con una cifra histórica de extranjeros nacionalizados

La ola migratoria venezolana y el sorprendente salto de ciudadanos rusos lideran las estadísticas de un país que sigue siendo puerto de refugio.

Hace 1 Hs

Según datos recientes del Registro Nacional de las Personas (Renaper), la población extranjera nacionalizada que tramitó su primer DNI ha mostrado una tendencia ascendente en los últimos años.

Al observar la evolución temporal, se destaca que entre 2013 y 2019 las cifras se mantuvieron con variaciones escasas. Sin embargo, el 2020 significó un freno: debido a las restricciones de movilidad y el cierre de fronteras. La recuperación no tardó en llegar. A partir de 2021, el número de nacionalizaciones comenzó a subir gradualmente hasta mostrar saltos significativos. En 2023 se otorgaron 12.858 documentos; en 2024 se registró el récord con 15.184 trámites y hasta agosto del año pasado se contabilizaron 9.680 documentos tramitados.

Desde el organismo señalan que el aumento de los últimos años se explica, en gran medida, por el flujo migratorio proveniente de Venezuela . En 2022, los ciudadanos de ese país tramitaron 2.125 documentos, cifra que se duplicó para 2024 alcanzando los 4.551 DNI. Desde 2013, Venezuela ha acumulado un total de 17.897 nacionalizaciones, consolidándose en el podio de los países con mayor cantidad de trámites junto a Bolivia y Perú. 

El caso de Rusia es el que más asombra por su crecimiento porcentual. En 2022, apenas 86 ciudadanos rusos solicitaron su primer DNI tras nacionalizarse. Para 2024, ese número saltó a 718, lo que representa un incremento del 735%.

