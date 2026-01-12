El informe de la OMS que podría cambiar para siempre la historia de la hoja de coca

Hernández también se refirió a la contradicción legal que existe en Argentina. “Hay un decreto de la época de la dictadura que establece que no se puede importar ni comercializar la hoja de coca, pero su consumo está autorizado. Hay varios proyectos de ley que buscan modificar esa situación. De todas maneras, la controversia no es sólo en Argentina, sino a nivel mundial. Si bien en nuestro país las normas permiten el coqueo, la coca todavía figura dentro de las drogas prohibidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS)”, comentó en una entrevista con LA GACETA.