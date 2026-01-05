Paso a paso: un extenso vacío legal que está por cumplir medio siglo

El escenario volvió a modificarse en 1961, durante una convención sobre sustancias controladas realizada en Viena. En base a un informe elaborado por la Organización de las Naciones Unidas, la hoja de coca fue considerada una droga y se exhortó a los países miembros a prohibir su consumo. En 1978, mediante un decreto firmado por Jorge Rafael Videla, Argentina adhirió a esa recomendación y anuló la importación y comercialización de hojas de coca en todo el territorio nacional, incluida Salta y Jujuy. Esa medida continúa vigente.