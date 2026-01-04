Secciones
LA GACETA
Política

“En Tucumán vamos a trabajar para que cumplan su palabra de reformar el sistema electoral”

En el marco de una campaña nacional promovida por Martín Menem, Lisandro Catalán criticó el modelo electoral local y afirmó que no garantiza transparencia ni representación.

Lisandro Catalán. Lisandro Catalán.
Hace 1 Hs

En el marco de una campaña nacional impulsada por Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, para que todas las provincias incorporen la Boleta Única de Papel, el presidente de La Libertad Avanza Tucumán, Lisandro Catalán, se expresó a través de sus redes sociales sobre la situación electoral de la provincia.

Catalán cuestionó el actual sistema vigente en Tucumán y afirmó que “un sistema electoral que obliga al ciudadano a elegir entre cientos de boletas no garantiza ni representación ni transparencia”.

En ese sentido, remarcó la necesidad de avanzar en una reforma profunda que termine con mecanismos electorales arcaicos que confunden al votante y distorsionan la voluntad popular.

“Desde La Libertad Avanza Tucumán vamos a trabajar para que se cumpla el compromiso asumido de reformar el sistema electoral y devolverle claridad, simplicidad y transparencia al acto de votar”, sostuvo.

Finalmente, Catalán destacó que la modernización del sistema electoral es una condición indispensable para fortalecer la democracia y garantizar que el voto de los tucumanos sea libre, claro y respetado.

Temas TucumánHonorable Cámara de Diputados de la NaciónReforma políticaMartín MenemLa Libertad AvanzaLisandro CatalánBoleta Única de Papel
Tamaño texto
Comentarios
