La Municipalidad reemplaza las baldosas rotas de la peatonal Muñecas

Con el propósito de mejorar las condiciones de circulación peatonal para los miles de vecinos que a diario concurren al microcentro de la capital y a pedido de los comerciantes de la zona, la Secretaría de Obras Públicas de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán inició tareas de recuperación de la peatonal de calle Muñecas, entre Mendoza y Córdoba.