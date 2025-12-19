Secciones
La Municipalidad reemplaza las baldosas rotas de la peatonal Muñecas

La Secretaría de Obras Públicas del Municipio inició esos trabajos con el fin de mejorar la transitabilidad.

Hace 1 Hs

Con el propósito de mejorar las condiciones de circulación peatonal para los miles de vecinos que a diario concurren al microcentro de la capital y a pedido de los comerciantes de la zona, la Secretaría de Obras Públicas de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán inició tareas de recuperación de la peatonal de calle Muñecas, entre Mendoza y Córdoba.

Los trabajos se enmarcan dentro del Plan Veredas Sanas que lleva adelante el Municipio.

“La idea del plan es justamente asegurar la transitabilidad, por lo que estamos iniciando tareas de reparación de la peatonal, debido a que hay baldosas sueltas y deterioradas”, señaló Josefina Ocampo, coordinadora del Plan Veredas Sanas.  

Ocampo indicó que las tareas comenzaron este viernes y se extenderán hasta la próxima semana. “Los obreros trabajan desde las 8 de la mañana hasta las 17 horas en horario corrido por lo tanto están acá en forma permanente durante el día”, precisó.

“Estamos acá por pedido de varios vecinos y frentistas, que habían notado el deterioro de algunas baldosas o parte de la caminería. Entonces hicimos relevamiento para ver cómo estaba el piso para dar más resultado en la transitabilidad de las personas, sobre todo en esta época de fiestas donde hay muchas personas en el centro”, señaló Roxana Bertelli, también coordinadora del Plan Veredas Sanas.

“Vamos a trabajar también el día sábado a la mañana para que los días anteriores a las fiestas esté en forma impecable la peatonal de Muñecas al 200”, afirmó.

