Educación abre colonias para chicos y para adultos en Tucumán

Mañana, la ministra Susana Montaldo inaugurará la temporada de escuelas de verano, aunque la mitad de las 28 sedes que hay en toda la provincia ya está funcionando.

UNA REFRESCANTE OPORTUNIDAD. Las piletas y las escuelas de natación funcionan en distintos establecimientos y albergues escolares de la provincia. UNA REFRESCANTE OPORTUNIDAD. Las piletas y las escuelas de natación funcionan en distintos establecimientos y albergues escolares de la provincia.
Hace 4 Hs

Este verano nadie se quedará en casa. Chicos de todas las edades y adultos podrán divertirse y seguir aprendiendo en las colonias, talleres y piletas que abrió el Ministerio de Educación en toda la provincia, a través de 28 sedes, entre escuelas, centros deportivos y el Ciidept.

Aunque el 50% ya está funcionando desde diciembre, la ministra Susana Montaldo inaugurará mañana la temporada de verano y escuela de natación “Sumérgete en el aprendizaje y la diversión”; la ceremonia oficial será a las 9.30, en el Centro de Educación Física N°18 (España 3.761).

Las actividades, con juegos recreativos y deportes como fútbol, básquet y principalmente natación, se extenderán hasta 13 de febrero. El nivel primario contará con 10 sedes que funcionarán de 8 a 12, bajo el lema “Expresarte en movimiento”, contó el director de nivel, Carlos Díaz. También habrá siete escuelas secundarias con talleres de apoyo escolar, arte y expresión artística. El Ciidept, en tanto, contará con 15 propuestas entre laboratorios de física, química y otras propuestas pedagógicas, detalló la directora de Educación Física, profesora Aldana Otero.

ENTRETENIMIENTO. Las colonias de vacaciones tienen varias ofertas. ENTRETENIMIENTO. Las colonias de vacaciones tienen varias ofertas.

La escuela de natación funcionará de 16 a 19 en los albergues escolares Aquilina Soldati, San Pedro de Colalao y Maestro José Fierro en San Andrés, CEF N 24 de Concepción; N18 de capital y Complejo Municipal Roberto Villagra de Juan B. Alberdi.

Las colonias de vacaciones funcionarán de lunes a viernes de 9.30 a 12.30. Podrán concurrir niños de cuatro a 13 años, con inscripciones en cada sede.

Se pueden preguntar las condiciones y hacer los trámites en las escuelas: N°152 Dr. Pedro Miguel Araóz, El Naranjo, Burruyacú; N°91 Provincia De Chubut, Mariño, Burruyacú; N°59 Domingo Matheu, Nueva Esperanza de Tafí Viejo; Dr. Eliseo Cantón de Lules; Tiburcio Padilla, Banda del Río Salí; N°257 Celio Serrizuela, Campo de Herrera, Famaillá; N°273 Coronel Larrabure, Mancopa, Leales; N°133 Nuestra Señora de la Candelaria, Villa Chicligasta, Simoca; N°29 Manuel Aldonate, El Cercado, Monteros y N°80 Tradición Tucumana de El Mojón, Leales.

DIVERSIÓN ASEGURADA. Los niños disfrutan de propuestas recreativas. DIVERSIÓN ASEGURADA. Los niños disfrutan de propuestas recreativas.

Las escuelas de verano para jóvenes de 12 a 17 años dictarán talleres artísticos y de orientación vocacional; además se dará apoyo escolar en las áreas de Lenguas, Matemáticas e Inglés. Estarán disponibles en las sedes de Escuela Secundaria de Manualidades Agustina B. De García Fernández de Bella Vista; la Escuela Media Ingenio Leales; el Ciidept (capital); el Colegio Nacional Bartolomé Mitre; el colegio Libertador General Don José de San Martin de Tafí Viejo; la escuela de Comercio Ricardo Rojas de Famaillá y la Escuela Comercio República de Panamá, de Concepción.

En el Ciidept se realizarán talleres de educación tecnológica, digital y científica destinados a los niveles inicial, primario y secundario. Las actividades se desarrollarán en los diferentes espacios del edificio de avenida José Ingenieros 260. Los interesados podrán optar por el laboratorio de Programación y Robótica, el de Química y Biología, Aulas Digitales, y otras propuestas. Se dictarán de lunes a viernes de 9 a 11.30. Estarán destinados a niños de seis a 17 años. La inscripción es el mismo día, 15 minutos antes de cada taller.

Los talleres para adultos serán sobre “Raíces del canto y las danzas: el folclore como espejo de nuestra identidad” y “Pintura del territorio tucumano: identidad, emoción y expresión”. El primero se dictará en Aquilina Soldatti, en la escuela n° 38 Próceres Argentino de El Mollar y en el CEF 18. El segundo tendrá lugar en la escuela Marco Avellaneda, Santa Ana Rio Chico.

