Educación abre colonias para chicos y para adultos en Tucumán

En el Ciidept se realizarán talleres de educación tecnológica, digital y científica destinados a los niveles inicial, primario y secundario. Las actividades se desarrollarán en los diferentes espacios del edificio de avenida José Ingenieros 260. Los interesados podrán optar por el laboratorio de Programación y Robótica, el de Química y Biología, Aulas Digitales, y otras propuestas. Se dictarán de lunes a viernes de 9 a 11.30. Estarán destinados a niños de seis a 17 años. La inscripción es el mismo día, 15 minutos antes de cada taller.