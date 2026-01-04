Educación abre colonias para chicos y para adultos en Tucumán

Este verano nadie se quedará en casa. Chicos de todas las edades y adultos podrán divertirse y seguir aprendiendo en las colonias, talleres y piletas que abrió el Ministerio de Educación en toda la provincia, a través de 28 sedes, entre escuelas, centros deportivos y el Ciidept.
Aunque el 50% ya está funcionando desde diciembre, la ministra Susana Montaldo inaugurará mañana la temporada de verano y escuela de natación “Sumérgete en el aprendizaje y la diversión”; la ceremonia oficial será a las 9.30, en el Centro de Educación Física N°18 (España 3.761).
Las actividades, con juegos recreativos y deportes como fútbol, básquet y principalmente natación, se extenderán hasta 13 de febrero. El nivel primario contará con 10 sedes que funcionarán de 8 a 12, bajo el lema “Expresarte en movimiento”, contó el director de nivel, Carlos Díaz. También habrá siete escuelas secundarias con talleres de apoyo escolar, arte y expresión artística. El Ciidept, en tanto, contará con 15 propuestas entre laboratorios de física, química y otras propuestas pedagógicas, detalló la directora de Educación Física, profesora Aldana Otero.
La escuela de natación funcionará de 16 a 19 en los albergues escolares Aquilina Soldati, San Pedro de Colalao y Maestro José Fierro en San Andrés, CEF N 24 de Concepción; N18 de capital y Complejo Municipal Roberto Villagra de Juan B. Alberdi.
Las colonias de vacaciones funcionarán de lunes a viernes de 9.30 a 12.30. Podrán concurrir niños de cuatro a 13 años, con inscripciones en cada sede.
Se pueden preguntar las condiciones y hacer los trámites en las escuelas: N°152 Dr. Pedro Miguel Araóz, El Naranjo, Burruyacú; N°91 Provincia De Chubut, Mariño, Burruyacú; N°59 Domingo Matheu, Nueva Esperanza de Tafí Viejo; Dr. Eliseo Cantón de Lules; Tiburcio Padilla, Banda del Río Salí; N°257 Celio Serrizuela, Campo de Herrera, Famaillá; N°273 Coronel Larrabure, Mancopa, Leales; N°133 Nuestra Señora de la Candelaria, Villa Chicligasta, Simoca; N°29 Manuel Aldonate, El Cercado, Monteros y N°80 Tradición Tucumana de El Mojón, Leales.
Las escuelas de verano para jóvenes de 12 a 17 años dictarán talleres artísticos y de orientación vocacional; además se dará apoyo escolar en las áreas de Lenguas, Matemáticas e Inglés. Estarán disponibles en las sedes de Escuela Secundaria de Manualidades Agustina B. De García Fernández de Bella Vista; la Escuela Media Ingenio Leales; el Ciidept (capital); el Colegio Nacional Bartolomé Mitre; el colegio Libertador General Don José de San Martin de Tafí Viejo; la escuela de Comercio Ricardo Rojas de Famaillá y la Escuela Comercio República de Panamá, de Concepción.
En el Ciidept se realizarán talleres de educación tecnológica, digital y científica destinados a los niveles inicial, primario y secundario. Las actividades se desarrollarán en los diferentes espacios del edificio de avenida José Ingenieros 260. Los interesados podrán optar por el laboratorio de Programación y Robótica, el de Química y Biología, Aulas Digitales, y otras propuestas. Se dictarán de lunes a viernes de 9 a 11.30. Estarán destinados a niños de seis a 17 años. La inscripción es el mismo día, 15 minutos antes de cada taller.
Los talleres para adultos serán sobre “Raíces del canto y las danzas: el folclore como espejo de nuestra identidad” y “Pintura del territorio tucumano: identidad, emoción y expresión”. El primero se dictará en Aquilina Soldatti, en la escuela n° 38 Próceres Argentino de El Mollar y en el CEF 18. El segundo tendrá lugar en la escuela Marco Avellaneda, Santa Ana Rio Chico.