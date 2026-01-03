"Dibu" Martínez no se rinde: Aston Villa venció a Nottingham Forest y es el nuevo escolta

Por la fecha 20 de la Premier League, el Aston Villa volvió al triunfo ante Nottingham Forest, y se levantó rápidamente del duro golpe que había sufrido frente a Arsenal el jueves.
El equipo de Emiliano "Dibu" Martínez tuvo el dominio absoluto del balón durante el primer tiempo (77% de posesión), pero le costaba mucho llegar con peligro. Recién en el tiempo agregado, a los 46', llegó la primera jugada clara, y Ollie Watkins la cambió por gol.
En el complemento el rival debió salir y los locales, con Emiliano Buendía como titular, liquidaron el pleito con dos goles de John McGinn; antes del tercero, Morgan Gibbs-White había descontado para la visita.
Con esta victoria, Aston Villa llegó a 42 puntos, y superó momentáneamente a Manchester City (tiene una unidad menos y enfrenta mañana a Chelsea).
La mala noticia del día para el equipo del arquero campeón del mundo fue el triunfo del puntero Arsenal, 3 a 2 ante Bournemouth. El club de Londres acumula seis partidos ganados consecutivos, y encabeza las posiciones con 48 puntos.