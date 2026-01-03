Secciones
"Dibu" Martínez no se rinde: Aston Villa venció a Nottingham Forest y es el nuevo escolta

Los "Villanos" ganaron por 3 a 1 y se recuperaron. Superaron a Manchester City en la tabla de posiciones y quedaron a seis del puntero Arsenal. Emiliano Buendía también fue titular.

DUPLA ARGENTINA. Dibu Martínez y Emiliano Buendía, claves en la gran campaña de Aston Villa. DUPLA ARGENTINA. "Dibu" Martínez y Emiliano Buendía, claves en la gran campaña de Aston Villa.
Hace 1 Hs

Por la fecha 20 de la Premier League, el Aston Villa volvió al triunfo ante Nottingham Forest, y se levantó rápidamente del duro golpe que había sufrido frente a Arsenal el jueves.

El equipo de Emiliano "Dibu" Martínez tuvo el dominio absoluto del balón durante el primer tiempo (77% de posesión), pero le costaba mucho llegar con peligro. Recién en el tiempo agregado, a los 46', llegó la primera jugada clara, y Ollie Watkins la cambió por gol. 

En el complemento el rival debió salir y los locales, con Emiliano Buendía como titular, liquidaron el pleito con dos goles de John McGinn; antes del tercero, Morgan Gibbs-White había descontado para la visita.

Con esta victoria, Aston Villa llegó a 42 puntos, y superó momentáneamente a Manchester City (tiene una unidad menos y enfrenta mañana a Chelsea). 

La mala noticia del día para el equipo del arquero campeón del mundo fue el triunfo del puntero Arsenal, 3 a 2 ante Bournemouth. El club de Londres acumula seis partidos ganados consecutivos, y encabeza las posiciones con 48 puntos.

