Aston Villa dio el golpe en Londres frente a Chelsea y llegó a 11 triunfos consecutivos

En el encuentro más destacado del sábado en la Premier League, el Aston Villa del "Dibu" Martínez dio otro paso en su lucha por el campeonato. Fue dominado durante 60 minutos, caía en su visita a Stamford Bridge y solo las intervenciones del arquero campeón del mundo lo mantenían con vida en el partido. El gol local había llegado gracias a Joao Pedro, a la salida de un tiro de esquina, jugada que fue revisada por el VAR para analizar una supuesta infracción contra el guardameta, pero finalmente fue convalidada. Toda la primera mitad fue un vendaval de Chelsea pero “Dibu” mantuvo a su equipo en pie: primero tuvo revancha al taparle con el rostro un mano a mano al autor del gol, luego sacó un remate de media distancia de Cole Palmer, y ya en el complemento metió un manotazo salvador ante un tiro de Reece James.