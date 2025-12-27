Secciones
Aston Villa dio el golpe en Londres frente a Chelsea y llegó a 11 triunfos consecutivos

Con Emiliano "Dibu" Martínez otra vez como figura, los "Villanos" dieron vuelta el marcador y vencieron por 2 a 1 a los "Blues", que tuvieron como titulares a Enzo Fernández y Alejandro Garnacho.

SUEÑA CON EL TÍTULO. El arquero campeón del mundo fue clave nuevamente y su equipo sigue prendido en los primeros puestos. SUEÑA CON EL TÍTULO. El arquero campeón del mundo fue clave nuevamente y su equipo sigue prendido en los primeros puestos.
Hace 1 Hs

En el encuentro más destacado del sábado en la Premier League, el Aston Villa del "Dibu" Martínez dio otro paso en su lucha por el campeonato. Fue dominado durante 60 minutos, caía en su visita a Stamford Bridge y solo las intervenciones del arquero campeón del mundo lo mantenían con vida en el partido. El gol local había llegado gracias a Joao Pedro, a la salida de un tiro de esquina, jugada que fue revisada por el VAR para analizar una supuesta infracción contra el guardameta, pero finalmente fue convalidada. Toda la primera mitad fue un vendaval de Chelsea pero “Dibu” mantuvo a su equipo en pie: primero tuvo revancha al taparle con el rostro un mano a mano al autor del gol, luego sacó un remate de media distancia de Cole Palmer, y ya en el complemento metió un manotazo salvador ante un tiro de Reece James.

Cuando parecía que el segundo gol de los “Blues” estaba al caer, Aston Villa se despertó. A los 61’ apareció Ollie Watkins —quien había ingresado minutos antes por el argentino Emiliano Buendía— y puso el empate tras aprovechar un gran pase filtrado de Morgan Rogers.

En el siguiente cuarto de hora el partido se transformó en un frenético ida y vuelta, pero ninguno lograba ser preciso en los metros finales. Pero faltaba un último golpe. Watkins volvió a mostrar su jerarquía, y cabeceó a la red un gran centro de Youri Tielemans para dar vuelta la historia.

Récord histórico y pelea en lo más alto

Con este triunfo, Aston Villa acumula ocho consecutivos por Premier League, y 11 si se cuentan todas las competiciones, lo que ya es la mejor marca de su larga historia. Además con esta victoria llegó a las 39 unidades, y se mantiene a tiro de sus rivales en la pelea por el campeonato: Manchester City (41), y Arsenal (42).

El resto de la jornada

Los otros candidatos al título también ganaron sus encuentros de hoy. Manchester City venció como visitante a Nottingham Forest, por 2 a 1, mientras que el líder Arsenal superó en su estadio a Brighton, por idéntico marcador.

Por su parte, Liverpool también repitió ese marcador ante Wolverhampton, con Alexis Mac Allister como titular; Brentford goleó 4 a 1 a Bournemouth, que tuvo en el once a Marcos Senesi; y Fulham ganó 1 a 0 en su visita a West Ham, mientras que Burnley y Everton igualaron sin goles.

