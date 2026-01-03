¿Villa a River? La millonaria cifra que pide Independiente Rivadavia y la traba que pone la dirigencia "millonaria"

El doble obstáculo: ética y billetera

La negativa de la comisión directiva se sustenta en dos pilares. El primero, y quizás el más sensible, es el "costo político". En las oficinas del Monumental entienden que incorporar a un futbolista con una condena judicial por violencia de género va en contra de los valores que el club pregona y de los protocolos de género que se han impulsado en el fútbol argentino. Di Carlo no está dispuesto a asumir el desgaste social y mediático que implicaría ver a Villa con la banda roja, más allá de su innegable talento.