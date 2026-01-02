Racing no la tendrá fácil: apareció Parma y pelea por Valentín Carboni, el refuerzo que quiere Milito

Según publicó La Gazzetta dello Sport, el entrenador español Carlos Cuesta pidió refuerzos para intentar alejar al Parma de la zona baja de la Serie A, y uno de los apuntados es Carboni, de 20 años, que todavía no logró continuidad en su actual club. En la temporada fue titular solo en seis de los quince partidos que disputó entre Liga y Copa.