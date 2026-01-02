Secciones
LA GACETA
DeportesFútbol

Racing no la tendrá fácil: apareció Parma y pelea por Valentín Carboni, el refuerzo que quiere Milito

La joya del Inter busca minutos para ganarse un lugar en la Selección y otro club italiano entró fuerte en la negociación.

EL GRAN DESEO. En La Academia ultiman detalles para la contratación de Valentín Carboni. EL GRAN DESEO. En "La Academia" ultiman detalles para la contratación de Valentín Carboni.
Hace 2 Hs

El interés de Racing por Valentín Carboni sumó en las últimas horas un condimento inesperado. Cuando el presidente Diego Milito ya había iniciado negociaciones con Inter de Milán para lograr un préstamo, desde Italia aseguran que Parma también pretende quedarse con el joven mediocampista ofensivo que hoy juega cedido en Genoa.

Según publicó La Gazzetta dello Sport, el entrenador español Carlos Cuesta pidió refuerzos para intentar alejar al Parma de la zona baja de la Serie A, y uno de los apuntados es Carboni, de 20 años, que todavía no logró continuidad en su actual club. En la temporada fue titular solo en seis de los quince partidos que disputó entre Liga y Copa.

En Racing lo consideran una incorporación estratégica para jerarquizar el plantel de Gustavo Costas, pensando en un año cargado de competencia: Apertura, Clausura, Copa Argentina y Copa Sudamericana. Milito busca un préstamo por seis meses, sin opción de compra, para que el juvenil gane rodaje y llegue bien perfilado a las convocatorias de Lionel Scaloni.

¿Quién es Valentín Carboni?

Formado en Lanús y luego en las inferiores del Inter, Carboni debutó en Primera en 2022. Fue citado a la Selección mayor argentina en 2024, jugó el Mundial de Clubes con el Inter y superó una dura lesión de ligamentos que lo tuvo ocho meses fuera de las canchas.

Temas Club Atlético River PlateCopa SudamericanaItaliaRacing ClubFC Internazionale MilanoDiego MilitoCopa Mundial de Clubes de la FIFA Valentín Carboni
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
¿Por qué la venta del ingenio Concepción es una operación virtuosa?
1

¿Por qué la venta del ingenio Concepción es una operación virtuosa?

Calor y tormentas: cómo estará el tiempo el primer viernes del año en Tucumán
2

Calor y tormentas: cómo estará el tiempo el primer viernes del año en Tucumán

Don Aldo, la magia de la guarda y la razón por la que los vinos tucumanos serían mejores que los de Cafayate
3

Don Aldo, la magia de la guarda y la razón por la que los vinos tucumanos serían mejores que los de Cafayate

Temporada 2026 en El Cadillal: entre kayak, rappel y relax, ¿cuál es el presupuesto necesario para pasar un día en el dique?
4

Temporada 2026 en El Cadillal: entre kayak, rappel y relax, ¿cuál es el presupuesto necesario para pasar un día en el dique?

Se oficializó el aumento salarial para funcionarios: Milei y Villarruel quedaron afuera
5

Se oficializó el aumento salarial para funcionarios: Milei y Villarruel quedaron afuera

Jaldo, Milei y qué se viene en 2026
6

Jaldo, Milei y qué se viene en 2026

Más Noticias
“No estoy de acuerdo”: Cristiano Ronaldo habló del título de Argentina en Qatar y apuntó contra Messi

“No estoy de acuerdo”: Cristiano Ronaldo habló del título de Argentina en Qatar y apuntó contra Messi

Atlético Tucumán avanza en el mercado de pases; Colace podría sumar un volante que Belgrano acaba de liberar

Atlético Tucumán avanza en el mercado de pases; Colace podría sumar un volante que Belgrano acaba de liberar

Fechas confirmadas para los primeros partidos de la Copa Argentina 2026: cuándo juegan San Martín y Atlético Tucumán

Fechas confirmadas para los primeros partidos de la Copa Argentina 2026: cuándo juegan San Martín y Atlético Tucumán

Escándalo en la AFA: ahora apareció una nueva sociedad “pantalla” en Estados Unidos

Escándalo en la AFA: ahora apareció una nueva sociedad “pantalla” en Estados Unidos

Accidentes, operaciones, insultos y pruebas extremas: cómo Flavia Vallejo llegó a romper el techo del arbitraje tucumano

Accidentes, operaciones, insultos y pruebas extremas: cómo Flavia Vallejo llegó a romper el techo del arbitraje tucumano

Ignacio Galván se planta en Atlético Tucumán: el lateral izquierdo tiene muy claro qué es lo que quiere

Ignacio Galván se planta en Atlético Tucumán: el lateral izquierdo tiene muy claro qué es lo que quiere

Encontraron muerta a la hija del actor Tommy Lee Jones: investigan qué pasó

Encontraron muerta a la hija del actor Tommy Lee Jones: investigan qué pasó

Calor y tormentas: cómo estará el tiempo el primer viernes del año en Tucumán

Calor y tormentas: cómo estará el tiempo el primer viernes del año en Tucumán

Comentarios