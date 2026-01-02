Racing no la tendrá fácil: apareció Parma y pelea por Valentín Carboni, el refuerzo que quiere Milito

El interés de Racing por Valentín Carboni sumó en las últimas horas un condimento inesperado. Cuando el presidente Diego Milito ya había iniciado negociaciones con Inter de Milán para lograr un préstamo, desde Italia aseguran que Parma también pretende quedarse con el joven mediocampista ofensivo que hoy juega cedido en Genoa.
Según publicó La Gazzetta dello Sport, el entrenador español Carlos Cuesta pidió refuerzos para intentar alejar al Parma de la zona baja de la Serie A, y uno de los apuntados es Carboni, de 20 años, que todavía no logró continuidad en su actual club. En la temporada fue titular solo en seis de los quince partidos que disputó entre Liga y Copa.
En Racing lo consideran una incorporación estratégica para jerarquizar el plantel de Gustavo Costas, pensando en un año cargado de competencia: Apertura, Clausura, Copa Argentina y Copa Sudamericana. Milito busca un préstamo por seis meses, sin opción de compra, para que el juvenil gane rodaje y llegue bien perfilado a las convocatorias de Lionel Scaloni.
¿Quién es Valentín Carboni?
Formado en Lanús y luego en las inferiores del Inter, Carboni debutó en Primera en 2022. Fue citado a la Selección mayor argentina en 2024, jugó el Mundial de Clubes con el Inter y superó una dura lesión de ligamentos que lo tuvo ocho meses fuera de las canchas.