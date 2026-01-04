“Belén” tiene fuertes rivales para los Critic’s Choice

Neon también instaló a otros tres títulos importantes entre los finalistas: la surcoreana “No hay otra opción”, la remake de Park Chan-wook del filme de Costa-Gavras “La corporación”, donde un hombre busca recuperar su trabajo matando a quien fue nombrado en su reemplazo (nominada también en mejor guión adaptado; la española “Sirât”, una road movie de Oliver Laxe rodada en Marruecos sobre un padre y un hijo desesperados porque no saben nada de su hija desde que partió, hace meses, a un festival rave en las puertas del desierto del Sahara (candidata además en el rubro mejor sonido); y la brasileña “El agente secreto”, dirigida por Kléber Mendonça Filho, sobre un profesor involucrado en una red de espionaje de un grupo insurgente a la dictadura que gobernó su país, mientras trata de encontrar a su pequeño hijo en Recife (el protagonista, Wagner Moura, está postulado a mejor actor).