“Belén” tiene fuertes rivales para los Critic’s Choice

La apertura de la temporada de premios al cine tendrá esta noche a la película argentina “Belén” dentro de las protagonistas en la gala de los Critic’s Choice Awards, que se transmitirán en directo desde las 21 por TNT y HBO Max desde el Barker Hangar en Santa Mónica, Estados Unidos. En este caso, al igual que en los Globo de Oro de la próxima semana, habrá estatuillas también para la televisión.
La realización dirigida y protagonizada por Dolores Fonzi, con la premiada tucumana Camila Plaate como actriz de reparto, tiene el respaldo en la distribución de Amazon Prime Video, lo cual es un impulso de peso en la categoría de mejor película de lengua extranjera (no hablada en inglés). La trama se basa en el hecho real ocurrido en el hospital Avellaneda de la capital provincial en marzo de 2014, adonde llegó una joven con fuertes dolores abdominales.
En el mismo lugar fue detenida, acusada de haber abortado, aunque no sabía que estaba embarazada. Fue condenada a ocho años de prisión, pero su abogada defensora Soledad Deza y el movimiento feminista de todo el país lograron la revisión del fallo y su absolución. El guión es una adaptación de la novela “Somos Belén”, escrita por Ana Correa (coautora del guión junto a Fonzi) y en el elenco están además Laura Paredes, Sergio Prina, Luis Machín, César Troncoso, Liliana Juárez y Ruth Plaate.
Una fuerte rival de la producción nacional tiene el aval en la distribución de Neon, una empresa creada en 2017 y que se instaló fuerte en el mercado norteamericano desde que llevó “Parásitos”. “Fue solo un accidente” tiene sello francés, pero es un relato iraní en toda su extensión. Dirigida por el cineasta perseguido por el régimen de los ayatollahs Jafar Panahi (encarcelado en varias ocasiones y con prohibición de filmar en su país), es la historia de una venganza de presos que descubren de casualidad a quien los torturó cuando estaban detenidos. Con elementos de humor, la historia cuenta en el fondo la tragedia de un pueblo con múltiples fracturas internas.
Neon también instaló a otros tres títulos importantes entre los finalistas: la surcoreana “No hay otra opción”, la remake de Park Chan-wook del filme de Costa-Gavras “La corporación”, donde un hombre busca recuperar su trabajo matando a quien fue nombrado en su reemplazo (nominada también en mejor guión adaptado; la española “Sirât”, una road movie de Oliver Laxe rodada en Marruecos sobre un padre y un hijo desesperados porque no saben nada de su hija desde que partió, hace meses, a un festival rave en las puertas del desierto del Sahara (candidata además en el rubro mejor sonido); y la brasileña “El agente secreto”, dirigida por Kléber Mendonça Filho, sobre un profesor involucrado en una red de espionaje de un grupo insurgente a la dictadura que gobernó su país, mientras trata de encontrar a su pequeño hijo en Recife (el protagonista, Wagner Moura, está postulado a mejor actor).
Netflix, la gran competidora de Amazon, respalda a la taiwanesa “La chica zurda”, en la que Shih-Ching Tsou sigue a una madre y sus dos hijas, una adolescente embarazada y una niña cinco años, que tratan de sobrevivir en una sociedad que las excluye.
La gran ausente es la tunecina “La voz de Hind Rajab” y una curiosidad que diferencia esta premiación de otras es que “Valor sentimental” (de reciente paso por las salas tucumanas) no figura en la categoría internacional, sino directamente como una producción hablada en inglés -junto al noruego y al sueco-. Esa ubicación la segrega de la disputa en el rubro de “Belén”, donde hubiese ganado sin dudas, porque cosecha siete nominaciones en total, incluyendo las más importantes.
“Pecadores”, la película con más candidaturas
Es poco habitual que un filme de terror encabece las candidaturas en los Critics Choice Awards. “Pecadores” (HBO Max) lo consiguió en esta temporada con 17 candidaturas, pero eso no signifique que se lleve todas las estatuillas -flota en el ambiente el fantasma nunca superado de “Barbie”, que obtuvo del récord de 19 postulaciones pero sólo ganó en seis categorías, en su mayoría menores-. Junto a mejor película, Michael B. Jordan, Wunmi Mosaku y Miles Caton figuran en los rubros actor protagónico, de reparto y joven, respectivamente, y en conjunto, como mejor reparto. Ryan Coogler aparece como director y guionista y también se la nominó por su fotografía, vestuario y efectos.
“Una batalla tras otra”: DiCaprio busca su cuarta estatuilla
Leonardo DiCaprio aspira seriamente a su cuarto Globo de Oro por “Una batalla tras otra” (HBO Max), la producción que figura en las loterías con fuerza para ser la gran ganadora de la noche, respaldada por 14 nominaciones en total. Junto al protagonista, están postulados por sus actuaciones Chase Infiniti, Benicio del Toro, Sean Penn y Teyana Taylor, lo que hace lógico que el reparto en su integridad sea firme candidato a llevarse la estatuilla a mejor elenco (selección realizada por Cassandra Kulukundis). El director y guionista Paul Thomas Anderson está postulado en ambas categorías, así como el filme figura como mejor película en general (fuera del rubro comedia).
En el podio: “Frankenstein” y “Hamnet”
El tercer lugar del podio de las películas más nominadas en los Globo de Oro es compartido -con 11 candidaturas cada una- por la potente “Frankestein”, dirigida por Guillermo del Toro con un intenso despliegue visual en una nueva adaptación del texto clásico de Mary Shelley (disponible en el streaming de Netflix); y la emotiva “Hamnet”, de Chloé Zhao y basada en la novela homónima de Maggie O’Farrell, una ficción sobre el matrimonio entre Agnes Hathaway y William Shakespeare y el impacto de la trágica muerte de su hijo Hamnet, de 11 años, que inspiró “Hamlet”. Con ocho postulaciones aparece “Marty Supreme”, biopic del jugador de tenis de mesa Marty Reisman.
Las principales competencias
- La gala será conducida por Chelsea Handler, con invitados especiales para presentar cada premio. Entre los rubros más disputados están:
- Mejor película: “Bugonia”, “Frankenstein”, “Hamnet”, “Jay Kelly”, “Marty Supreme”, “Una batalla tras otra”, “Valor sentimental”, “Pecadores”, “Train Dreams” y “Wicked: para siempre”.
- Mejor actor protagónico: Timothée Chalamet (“Marty Supreme”), Leonardo DiCaprio (“Una batalla tras otra”), Joel Edgerton (“Train Dreams”), Ethan Hawke (“Blue Moon”), Michael B. Jordan (“Pecadores”) y Wagner Moura (“El agente secreto”).
- Mejor actriz protagónica: Jessie Buckley (“Hamnet”), Rose Byrne (“If I Had Legs I’d Kick You”), Chase Infiniti (“Una batalla...”), Renate Reinsve (“Valor sentimental), Amanda Seyfried (“El testamento de Ann Lee”) y Emma Stone (“Bugonia”, foto).
- Mejor dirección: Paul Thomas Anderson (“Una batalla...”), Ryan Coogler (“Pecadores”), Guillermo del Toro (“Frankenstein”), Josh Safdie (“Marty Supreme”), Joachim Trier (“Valor sentimental”) y Chloé Zhao (“Hamnet”).
- Mejor serie dramática en televisión o streaming: “Alien: Tierra” (FX); “Andor” (Disney+), “La diplomática” (Netflix), “Paradise” (Hulu), “The Pitt” y “Task” (ambas de HBO Max), “Pluribus” y “Severance” (las dos de Apple TV).
- Mejor serie cómica: “Abbott Elementary” (ABC), “Ghosts”, “Elsbeth” (ambas de CBS), “Hacks”, The Righteous Gemstones (las dos de HBO Max), “Nadie quiere esto” (Netflix), “Sólo muerte en el edificio” (Hulu) y “The Studio” (Apple TV).
- Mejor serie en lengua no inglesa: “Acapulco” (Apple TV), “El último samurai en pie”, “El juego del calamar” (las dos de Netflix), “Mussolini: Hijo del siglo” (MUBI), “Alerta roja” (Paramount+) y “Cuando nadie nos ve” (HBO Max).