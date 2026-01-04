“Adolescencia” encabeza las nominaciones a los Critic's Choice

“Adolescencia” fue la miniserie más importante estrenada en Netflix en el primer semestre, con una impecable factura técnica en sus cuatro episodios (todos filmados en un plano continuado, sin cortes) y con actuaciones destacadas. Esa producción termina siendo la gran candidata para los Critic’s Choice a la pantalla chica que se entregarán esta noche.
La potencia de su relato sobre un imprevisto crimen adolescente y su descripción de un mundo escolar atravesado por los conflictos y las tensiones en medio de un momento clave del crecimiento, motivaron reflexiones y debates sociales. En su resolución fílmica, contar el relato desde distintas miradas (y lo que le ocurre a cada personaje) es un hallazgo narrativo que fortalece su presencia en el streaming.
La realización británica encabeza la lista con seis nominaciones, incluyendo la de mejor producción concentrada en pocos capítulos (por aparte aparecen las series de larga extensión o varias temporadas, diferenciadas entre comedia y drama).
El resto de las postulaciones se las lleva el elenco, verdadero sostén de una historia que no usa efectos especiales: como mejor protagonista figura Stephen Graham (el padre conflictuado por la situación que vive su hijo detenido); mientras que como actor de reparto compiten entre sí Owen Cooper (el hijo en cuestión) y Ashley Walters (el detective a cargo del caso) y como actriz de reparto lo hacen Erin Doherty (la psicóloga que atiende al joven) y Christine Tremarco (la madre en crisis).
Cuando el año pasado “Adolescencia” ganó seis premios Emmy, su camino se allanó para la temporada de galas que empezará hoy y que continuará el domingo con los Globo de Oro, donde también es favorita.
La producción disputa el Critic’s Choice a mejor serie limitada con “Toda su culpa” y “El diablo disfrazado: John Wayne Gacy”, ambas de la plataforma Peacock; “Jefe de guerra” y “Ladrón de drogas”, disponibles en Apple TV); “Muerte por un rayo”, de Netflix; “Morir por sexo”, FX en Hulu, y “La novia”, de Amazon Prime Video.
Netflix también ocupa el segundo lugar entre las producciones con más nominaciones, en este caso con la comedia “Nadie quiere esto”, que figura en cinco listas: mejor realización y mejores actuaciones para Adam Brody, Kristen Bell, Timothy Simons y Justine Lupe (los dos primeros como protagónicos, y el resto por su laboren personajes secundarios).
Entre las distintas categorías, aparecen con cuatro candidaturas cada una los dramas “La diplomática” (Netflix, sobre intrigas políticas), “The Pitt” (HBO Max, con las vivencias dentro de un hospital), “Severance” (Apple TV, una producción de ciencia ficción y suspenso psicológico); y las comedias “Ghosts” (CBS, sobre espíritus en un hotel) y “Hacks” (HBO Max, sobre una standapera en decadencia).