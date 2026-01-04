“Adolescencia” encabeza las nominaciones a los Critic's Choice

El resto de las postulaciones se las lleva el elenco, verdadero sostén de una historia que no usa efectos especiales: como mejor protagonista figura Stephen Graham (el padre conflictuado por la situación que vive su hijo detenido); mientras que como actor de reparto compiten entre sí Owen Cooper (el hijo en cuestión) y Ashley Walters (el detective a cargo del caso) y como actriz de reparto lo hacen Erin Doherty (la psicóloga que atiende al joven) y Christine Tremarco (la madre en crisis).