Sobre la serie "Adolescencia", en Netflix: un oasis de exigencia en un desierto de mediocridad

En los primeros segundos de Adolescencia, la cámara no parpadea. No hay cortes, no hay montaje que ofrezca descanso. Solo una casa, una irrupción violenta, el caos comprimido en un instante. La policía entra y detiene a un niño de 13 años. No sabemos qué hizo. No sabemos si lo hizo. No sabemos nada.