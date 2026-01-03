Tucumán Central busca dar otro paso en su sueño de llegar al Federal A

El nuevo año llegó, y con él, la reanudación del Torneo Regional Federal Amateur. Tras la pausa por las fiestas, las semifinales comenzarán mañana en la región Norte: Tucumán Central recibirá mañana desde las 17 a Social Boroquímica de Campo Quijano, mientras que los equipos jujeños se eliminarán entre ellos (la ida se juega mañana desde las 18).
Uno de los duelos de ida será mañana, desde las 17, en el estadio de Tucumán Central, entre el local y Social Boroquímica de Campo Quijano.
Tras ser primero en su zona, vencer a Sportivo Guzmán en octavos de final, y a San Pablo en cuartos, el club de Villa Alem se convirtió en el único representante de la provincia aún en pie en la carrera por llegar al Federal A. Lo mismo sucedió en Salta con Boroquímica, aunque con mucho menos brillo. Fue segundo de su grupo y avanzó por penales en las dos rondas eliminatorias que jugó, frente a Güemes de Rosario de la Frontera y Cachorros, de la capital salteña.
La palabra del DT
Estos antecedentes ponen al “Rojo” como favorito, aunque no hay lugar para confiarse. Así lo indica Walter Arrieta, su director técnico. “Del rival sabemos que es un equipo muy intenso, con varios jóvenes que corren mucho. Los laterales volantes y el delantero son sus mejores armas en ataque”, analiza. “Pero también dejan espacios en defensa y tenemos que aprovecharlo”, completa el estratega.
Confianza plena
El parate obligado por las celebraciones de Navidad y Año Nuevo no cambió la energía que se siente en Villa Alem. “Aunque frenamos una semana, seguimos con un envión anímico muy grande después del campeonato liguista y de todos los partidos que sacamos adelante”, avisa el DT. “Lo que está viviendo el club es hermoso e histórico; eso trae muchas sensaciones. Como cuerpo técnico tenemos que manejarlas y hacer que los jugadores se enfoquen solo en el juego”, sostiene.
Junto con el descanso, el Consejo Federal determinó que todos los clubes presentes en esta instancia pudieran incorporar hasta cuatro refuerzos. Pero en Tucumán Central están convencidos de su poderío y decidieron usar solo uno de esos cupos, para la llegada de Carlos Juárez, delantero de San Ramón. “Sumamos un solo jugador porque estamos muy conformes con el plantel que tenemos”, explica Arrieta.
Por su parte, el delantero Nelson Martínez Llanos también palpita el encuentro. “Más que nerviosos estamos entusiasmados; al estar tan cerca del objetivo la ilusión se siente más”, afirma. Y reconoce méritos en el club salteño. “Si llegaron hasta aquí, por algo debe ser. No nos sentimos favoritos, los partidos hay que jugarlos”, advirtió.
El camino al sueño
Quien se clasifique tras la revancha en Campo Quijano jugará la final Norte frente al ganador del cruce entre Talleres de Perico y Atlético San Pedro, ambos de Jujuy (la ida será desde las 18, en Perico). Esa instancia también será con formato ida y vuelta, y el que avance allí jugará la final por el ascenso, ante el vencedor de otra de las zonas. Ese último paso será a un solo partido, en cancha neutral y con ambas hinchadas. Aunque para pensar en todo aquello, el “Rojo” deberá pisar fuerte mañana.
Formaciones:
TUCUMÁN CENTRAL: Daniel Moyano; Julio Escobar, Franco Barrera y Patricio Krupoviesa; Franco Flores, César Abregú, Matías Perdigón y Matías Smith; Carlos Juárez; Bruno Medina y Nelson Martínez Llanos. DT: Walter Arrieta.
SOCIAL BOROQUÍMICA: Nadir Incerti; Exequiel Serapio, Nicolás Alderete Guaimás, Gustavo Daza y Gastón Colque; Facundo Ríos, Leonel Arias, Facundo Cejas y Luciano Risso; Ignacio Galarza y Omar Alzogaray. DT: Rodrigo Zárate.
Árbitro: Maximiliano Silcán Jerez (Catamarca).
Asistentes: Exequiel Agüero y Hernán Palacios.
Cuarto Árbitro: Luis Salcedo.
Estadio: Tucumán Central.