Tucumán Central busca dar otro paso en su sueño de llegar al Federal A

El camino al sueño

Quien se clasifique tras la revancha en Campo Quijano jugará la final Norte frente al ganador del cruce entre Talleres de Perico y Atlético San Pedro, ambos de Jujuy (la ida será desde las 18, en Perico). Esa instancia también será con formato ida y vuelta, y el que avance allí jugará la final por el ascenso, ante el vencedor de otra de las zonas. Ese último paso será a un solo partido, en cancha neutral y con ambas hinchadas. Aunque para pensar en todo aquello, el “Rojo” deberá pisar fuerte mañana.