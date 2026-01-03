Secciones
LA GACETA
DeportesFútbol

Tucumán Central busca dar otro paso en su sueño de llegar al Federal A

El "Rojo" de Villa Alem recibe mañana desde las 17 a Social Boroquímica de Campo Quijano en el duelo de ida de la semifinal Norte del Regional Amateur.

ILUSIÓN. El plantel se fotografió tras el último entrenamiento de un 2025 inolvidable. ILUSIÓN. El plantel se fotografió tras el último entrenamiento de un 2025 inolvidable.
Hace 21 Min

El nuevo año llegó, y con él, la reanudación del Torneo Regional Federal Amateur. Tras la pausa por las fiestas, las semifinales comenzarán mañana en la región Norte: Tucumán Central recibirá mañana desde las 17 a Social Boroquímica de Campo Quijano, mientras que los equipos jujeños se eliminarán entre ellos (la ida se juega mañana desde las 18).

Uno de los duelos de ida será mañana, desde las 17, en el estadio de Tucumán Central, entre el local y Social Boroquímica de Campo Quijano.

Tras ser primero en su zona, vencer a Sportivo Guzmán en octavos de final, y a San Pablo en cuartos, el club de Villa Alem se convirtió en el único representante de la provincia aún en pie en la carrera por llegar al Federal A. Lo mismo sucedió en Salta con Boroquímica,  aunque con mucho menos brillo. Fue segundo de su grupo y avanzó por penales en las dos rondas eliminatorias que jugó, frente a Güemes de Rosario de la Frontera y Cachorros, de la capital salteña.

La palabra del DT

Estos antecedentes ponen al “Rojo” como favorito, aunque no hay lugar para confiarse. Así lo indica Walter Arrieta, su director técnico. “Del rival sabemos que es un equipo muy intenso, con varios jóvenes que corren mucho. Los laterales volantes y el delantero son sus mejores armas en ataque”, analiza. “Pero también dejan espacios en defensa y tenemos que aprovecharlo”, completa el estratega.

Confianza plena

El parate obligado por las celebraciones de Navidad y Año Nuevo no cambió la energía que se siente en Villa Alem. “Aunque frenamos una semana, seguimos con un envión anímico muy grande después del campeonato liguista y de todos los partidos que sacamos adelante”, avisa el DT. “Lo que está viviendo el club es hermoso e histórico; eso trae muchas sensaciones. Como cuerpo técnico tenemos que manejarlas y hacer que los jugadores se enfoquen solo en el juego”, sostiene.

Junto con el descanso, el Consejo Federal determinó que todos los clubes presentes en esta instancia pudieran incorporar hasta cuatro refuerzos. Pero en Tucumán Central están convencidos de su poderío y decidieron usar solo uno de esos cupos, para la llegada de Carlos Juárez, delantero de San Ramón. “Sumamos un solo jugador porque estamos muy conformes con el plantel que tenemos”, explica Arrieta.

REFUERZO. Carlos Juárez es la única cara nueva en el plantel del REFUERZO. Carlos Juárez es la única cara nueva en el plantel del

Por su parte, el delantero Nelson Martínez Llanos también palpita el encuentro. “Más que nerviosos estamos entusiasmados; al estar tan cerca del objetivo la ilusión se siente más”, afirma. Y reconoce méritos en el club salteño. “Si llegaron hasta aquí, por algo debe ser. No nos sentimos favoritos, los partidos hay que jugarlos”, advirtió.

El camino al sueño

Quien se clasifique tras la revancha en Campo Quijano jugará la final Norte frente al ganador del cruce entre Talleres de Perico y Atlético San Pedro, ambos de Jujuy (la ida será desde las 18, en Perico). Esa instancia también será con formato ida y vuelta, y el que avance allí jugará la final por el ascenso, ante el vencedor de otra de las zonas. Ese último paso será a un solo partido, en cancha neutral y con ambas hinchadas. Aunque para pensar en todo aquello, el “Rojo” deberá pisar fuerte mañana.

Formaciones:


TUCUMÁN CENTRAL: Daniel Moyano; Julio Escobar, Franco Barrera y Patricio Krupoviesa; Franco Flores, César Abregú, Matías Perdigón y Matías Smith; Carlos Juárez; Bruno Medina y Nelson Martínez Llanos. DT: Walter Arrieta.

SOCIAL BOROQUÍMICA: Nadir Incerti; Exequiel Serapio, Nicolás Alderete Guaimás, Gustavo Daza y Gastón Colque; Facundo Ríos, Leonel Arias, Facundo Cejas y Luciano Risso; Ignacio Galarza y Omar Alzogaray. DT: Rodrigo Zárate.

Árbitro: Maximiliano Silcán Jerez (Catamarca). 

Asistentes: Exequiel Agüero y Hernán Palacios. 

Cuarto Árbitro: Luis Salcedo. 

Estadio: Tucumán Central.

Temas TucumánClub Tucumán CentralVilla AlemConsejo Federal de AFATorneo Regional AmateurWalter ArrietaNelson Martínez Llanos
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Atlético Tucumán incorpora a dos jugadores de River para reforzar su plantel

Atlético Tucumán incorpora a dos jugadores de River para reforzar su plantel

Franco Nicola renovó por un año y seguirá en Atlético Tucumán

Franco Nicola renovó por un año y seguirá en Atlético Tucumán

Hinestroza, refuerzo de Boca, publicó una foto con un cuchillo

Hinestroza, refuerzo de Boca, publicó una foto con un cuchillo

Boca pone primera: esta tarde comienza su pretemporada para soñar con la Libertadores

Boca pone primera: esta tarde comienza su pretemporada para soñar con la Libertadores

Atlético Tucumán jugará la Serie Rio de la Plata y se medirá con grandes del continente

Atlético Tucumán jugará la Serie Rio de la Plata y se medirá con grandes del continente

Lo más popular
Estados Unidos anunció que capturó a Nicolás Maduro tras un ataque a gran escala en Venezuela
1

Estados Unidos anunció que capturó a Nicolás Maduro tras un "ataque a gran escala" en Venezuela

Videos de Venezuela: el ataque de Estados Unidos fue filmado y compartido en las redes sociales
2

Videos de Venezuela: el ataque de Estados Unidos fue filmado y compartido en las redes sociales

La libertad avanza: Javier Milei respaldó el ataque a Venezuela y la captura de Nicolás Maduro
3

"La libertad avanza": Javier Milei respaldó el ataque a Venezuela y la captura de Nicolás Maduro

Osvaldo Jaldo respaldó la ofensiva de Donald Trump: “Sacó a un dictador de Venezuela”
4

Osvaldo Jaldo respaldó la ofensiva de Donald Trump: “Sacó a un dictador de Venezuela”

A través de un comunicado, el hijo de Maduro llamó a movilizarse tras la captura del presidente venezolano
5

A través de un comunicado, el hijo de Maduro llamó a movilizarse tras la captura del presidente venezolano

Que se cuide el trasero: la amenaza de Trump a Petro y el sorpresivo guiño a Delcy Rodríguez sobre Corina Machado
6

"Que se cuide el trasero": la amenaza de Trump a Petro y el sorpresivo guiño a Delcy Rodríguez sobre Corina Machado

Más Noticias
Que se cuide el trasero: la amenaza de Trump a Petro y el sorpresivo guiño a Delcy Rodríguez sobre Corina Machado

"Que se cuide el trasero": la amenaza de Trump a Petro y el sorpresivo guiño a Delcy Rodríguez sobre Corina Machado

Osvaldo Jaldo respaldó la ofensiva de Donald Trump: “Sacó a un dictador de Venezuela”

Osvaldo Jaldo respaldó la ofensiva de Donald Trump: “Sacó a un dictador de Venezuela”

Malestar en San Martín: Franco García no seguirá en el club y será refuerzo de Newell’s

Malestar en San Martín: Franco García no seguirá en el club y será refuerzo de Newell’s

Control de tránsito: ¿cuál es la pregunta que nunca tenés que responder?

Control de tránsito: ¿cuál es la pregunta que nunca tenés que responder?

Michelo ratificó su apoyo a Nicolás Maduro tras la captura: qué dijo el influencer salteño

Michelo ratificó su apoyo a Nicolás Maduro tras la captura: qué dijo el influencer salteño

A través de un comunicado, el hijo de Maduro llamó a movilizarse tras la captura del presidente venezolano

A través de un comunicado, el hijo de Maduro llamó a movilizarse tras la captura del presidente venezolano

Estados Unidos anunció que capturó a Nicolás Maduro tras un ataque a gran escala en Venezuela

Estados Unidos anunció que capturó a Nicolás Maduro tras un "ataque a gran escala" en Venezuela

Videos de Venezuela: el ataque de Estados Unidos fue filmado y compartido en las redes sociales

Videos de Venezuela: el ataque de Estados Unidos fue filmado y compartido en las redes sociales

Comentarios