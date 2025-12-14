Tucumán Central dio el primer golpe en el Regional Federal Amateur: “La mayoría nos quiere ver perder, pero seguimos”

El arquero fue más allá del análisis futbolístico y subrayó el carácter del grupo. “Vamos contra todos, porque la mayoría de los medios de Tucumán nos quiere ver perder, pero nosotros seguimos dando pelea”, lanzó, con un tono frontal. Aun así, Moyano insistió en la importancia de mantener la humildad. “Este grupo siempre se mantuvo humilde. Estamos contentos por la victoria, pero todavía quedan 90 minutos. En la cancha de ellos se hacen fuertes y hay que batallar el partido”, advirtió.