Tucumán Central dio el primer golpe en el Regional Federal Amateur: “La mayoría nos quiere ver perder, pero seguimos”

Con un gol clave y un mensaje sin filtro, el “Rojo” venció 1-0 a San Pablo en la ida de los cuartos del Regional Federal Amateur y dejó la serie abierta de cara a la revancha.

EFECTIVIDAD. Tucumán Central aprovechó los errores de San Pablo y sacó una leve ventaja para la vuelta. EFECTIVIDAD. Tucumán Central aprovechó los errores de San Pablo y sacó una leve ventaja para la vuelta. Gentileza Luciana Ramón.
Hace 1 Hs

Tucumán Central dio un paso importante en la ida de los cuartos de final del Regional Federal Amateur, pero puertas adentro nadie se permitió el festejo anticipado. El 1-0 frente a San Pablo dejó sensaciones positivas, aunque también la certeza de que la serie sigue abierta y que el margen es mínimo. Así lo expresaron dos voces clave del “Rojo”: Daniel Moyano y Patricio Krupoviesa, pilares desde lugares distintos, pero con una misma lectura del partido.

Para Moyano, el arquero que atraviesa un gran presente y acumula seis partidos consecutivos sin recibir goles, el duelo fue tan exigente como se esperaba. “Fue un partido duro, muy trabado. Ellos tienen jugadores rápidos y estuvieron bien parados”, analizó. “Nosotros también tenemos nuestras armas. Estuvimos bien parados en todas las líneas y hubo mucha entrega”, remarcó.

El arquero fue más allá del análisis futbolístico y subrayó el carácter del grupo. “Vamos contra todos, porque la mayoría de los medios de Tucumán nos quiere ver perder, pero nosotros seguimos dando pelea”, lanzó, con un tono frontal. Aun así, Moyano insistió en la importancia de mantener la humildad. “Este grupo siempre se mantuvo humilde. Estamos contentos por la victoria, pero todavía quedan 90 minutos. En la cancha de ellos se hacen fuertes y hay que batallar el partido”, advirtió.

En la misma línea se expresó Krupoviesa, defensor y capitán de Tucumán Central, quien puso el foco en los detalles que pudieron ampliar la ventaja. “Fue un partido duro. Creo que en el primer tiempo podríamos haber convertido un gol más”, señaló. Para el referente del fondo, el complemento fue todavía más cerrado. “Fue muy peleado, sin situaciones claras en los arcos”, resumió.

Con un equipo sólido, un arquero en estado de gracia y referentes que marcan el camino, Tucumán Central dio el primer golpe. Pero el mensaje es claro: el pase a semifinales todavía está en juego y se definirá lejos de casa.

