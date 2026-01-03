Mastantuono gana terreno en Madrid: lesiones, bajas y un plan que lo pone en escena

La escasez de opciones en el frente de ataque terminó siendo determinante para el futuro inmediato de Franco Mastantuono en el Real Madrid. Sin refuerzos en ese sector y con varias ausencias temporales que condicionan el armado ofensivo, la dirigencia descartó de plano la posibilidad de una préstamo y optó por retenerlo dentro del plantel profesional.
Desde la conducción deportiva entienden que este tramo de la temporada representa el inicio de una planificación pensada a largo plazo, enfocada en el desarrollo del mediapunta que llegó desde River Plate con apenas 18 años.
Según publicó el diario Marca, la confianza en su proyección fue un factor central para sostenerlo como parte del proyecto y evitar decisiones apresuradas que puedan afectar su crecimiento.
Las bajas de peso en ofensiva condicionan el día a día del equipo "Merengue", con la lesión de Kylian Mbappé, la participación de Brahim Díaz en la Copa Africana de Naciones y la salida de Endrick rumbo al Lyon. Ese escenario abre una ventana concreta para que el zurdo gane terreno y empiece a sumar minutos en competencia oficial.
Antes de sufrir la pubalgia que lo marginó durante varias semanas, Mastantuono había sido titular en nueve de los primeros 14 partidos, con una presencia casi constante. La lesión le hizo perder terreno, aunque el parate también sirvió para replantear metas y redefinir su rol dentro del plantel.
Un punto decisivo fue una charla directa con Xabi Alonso en Valdebebas, donde se estableció un plan de trabajo concreto. Tal como remarcó el medio español, “la actitud, subrayan puertas adentro, nunca estuvo en discusión y no formó parte de los temas a corregir”.
Pese a los sondeos recientes desde otros clubes europeos, como el interés del Napoli, la postura del Real Madrid se mantiene firme. Incluso Fabrizio Romano reforzó esa versión al señalar: “Los informes que indican que Franco Mastantuono dejaría el Real Madrid a préstamo en enero están muy alejados de la realidad”.