Mastantuono gana terreno en Madrid: lesiones, bajas y un plan que lo pone en escena

Las bajas de peso en ofensiva condicionan el día a día del equipo "Merengue", con la lesión de Kylian Mbappé, la participación de Brahim Díaz en la Copa Africana de Naciones y la salida de Endrick rumbo al Lyon. Ese escenario abre una ventana concreta para que el zurdo gane terreno y empiece a sumar minutos en competencia oficial.