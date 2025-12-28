¿Se va Franco Mastantuono del Real Madrid?: la decisión que analiza el club de cara al mercado de pases

Sin embargo, con el correr de los meses, la adaptación al fútbol europeo se volvió más exigente. Según informó el diario deportivo As, el ex River Plate pasó de ser una opción habitual a perder protagonismo en la rotación. En los últimos dos meses del año, apenas sumó 157 minutos repartidos en tres encuentros y quedó varias veces en el banco de suplentes. En ese contexto, el medio español señaló que la consolidación de Rodrygo por el sector derecho del ataque influyó directamente en la merma de oportunidades para el argentino.