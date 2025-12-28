¿Se va Franco Mastantuono del Real Madrid?: la decisión que analiza el club de cara al mercado de pases

El presente de Franco Mastantuono en Real Madrid atraviesa un momento de análisis puertas adentro. A pocos meses de su llegada a Europa, el club evaluó distintos escenarios de cara al próximo mercado de pases, en medio de versiones que hablaban de una posible cesión para que el argentino sume minutos.
El mediocampista aterrizó en la Casa Blanca tras cumplir los 18 años, en agosto de 2025. El Madrid esperó a que alcanzara la mayoría de edad para presentarlo oficialmente y, apenas cinco días después, le dio la chance de debutar en el primer equipo. En ese arranque, Mastantuono acumuló once partidos y dejó en claro que existía una apuesta concreta por su proyección, con el aval del cuerpo técnico encabezado por Xabi Alonso.
Sin embargo, con el correr de los meses, la adaptación al fútbol europeo se volvió más exigente. Según informó el diario deportivo As, el ex River Plate pasó de ser una opción habitual a perder protagonismo en la rotación. En los últimos dos meses del año, apenas sumó 157 minutos repartidos en tres encuentros y quedó varias veces en el banco de suplentes. En ese contexto, el medio español señaló que la consolidación de Rodrygo por el sector derecho del ataque influyó directamente en la merma de oportunidades para el argentino.
A ese panorama deportivo se le sumó una pubalgia que lo tuvo fuera de las canchas a comienzos de noviembre. Tras recuperarse, Mastantuono volvió a las convocatorias, aunque encadenó cuatro suplencias consecutivas y cerró el año sin ingresar ante Sevilla. La falta de continuidad alimentó los rumores sobre una posible salida a préstamo, especialmente teniendo en cuenta que 2026 será año mundialista y que el jugador necesita rodaje para mantenerse en el radar de Lionel Scaloni.
En ese escenario apareció la información de Fabrizio Romano, quien señaló que el Real Madrid analizaba una cesión en enero para que Mastantuono pueda sumar minutos. No obstante, el propio periodista aclaró luego que tanto el entrenador como la dirigencia consideran al argentino una pieza estratégica del proyecto y que no está en los planes una salida definitiva.
De hecho, puertas adentro del club la confianza en su potencial se mantiene intacta. El Madrid no lo considera transferible y apuesta a acompañar su proceso de crecimiento, aun cuando su rendimiento todavía no haya terminado de alinearse con las expectativas iniciales. En paralelo, la planificación deportiva incluye otros movimientos, como la idea de recuperar en junio a Nico Paz, otro joven zurdo de características similares.
En ese marco, también se dio la noticia del préstamo de Endrick al Olympique Lyon, que le quita un competidor directo en la pelea por minutos.
Más allá de las dificultades recientes, el nombre de Mastantuono sigue teniendo peso a nivel internacional. La Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol lo incluyó en el equipo ideal sub 20 de 2025, junto a talentos como Warren Zaire-Emery, Kenan Yildiz, Arda Güler y Lamine Yamal. En la votación final, el argentino ocupó el octavo lugar.
Desde su arribo a Madrid, Mastantuono participó en 14 partidos oficiales, 10 como titular, sobre 25 posibles. Marcó un gol ante Real Oviedo, dio una asistencia frente a Kairat Almaty por la Champions League y recibió tres amonestaciones. Los números reflejan un inicio con altibajos, propio de un proceso de adaptación que todavía está en marcha.
El Real Madrid ya tomó postura y Mastantuono no se va. El club apuesta a sostenerlo, acompañar su crecimiento y darle tiempo para que vuelva a ganar terreno en uno de los planteles más exigentes del mundo.