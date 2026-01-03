Cómo es la casona uruguaya que mantiene en disputa a las herederas de Jorge Lanata

La sucesión que incluye la casa de Jorge Lanata

Una de las hijas de Lanata habría sido la responsable de alquilar la casa, pese a que Elba Marcovecchio, la abogada y viuda del periodista, no estaba de acuerdo. La firma Covello fue hasta 2024 la encargada de gestionar la propiedad y logró llegar a un acuerdo con el futbolista del Fluminense de Brasil, Germán Cano. Aunque la casa está en venta, no se trata de un negocio formal, porque la sucesión todavía no salió.