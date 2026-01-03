Cómo es la casona uruguaya que mantiene en disputa a las herederas de Jorge Lanata

La fortuna de Jorge Lanata está valuada en millones de dólares. Propiedades, objetos de colección, pinturas, activos financieros y los derechos de autor sobre su producción escrita conforman el amplio capital que el periodista heredó a sus sucesoras. Pero una pertenencia en particular sembró la disputa o, mejor dicho, la recrudeció, entre las hijas y la viuda del periodista.
Se trata de una enorme casa ubicada en José Ignacio, Uruguay. Una propiedad valuada en U$S 2.900.000 que el periodista había comprado cinco años atrás y que una de las partes herederas quería alquilar y, otra, vender. Aunque no hubo acuerdo, una de las herederas tomó la decisión por todas y terminó poniendo a disposición la mansión sin lograr consenso, según publicó la revista Forbes.
Cómo es la casa de Jorge Lanata en José Ignacio
Según describió el artículo publicado por la revista, la casona está ubicada en José Ignacio, un pueblo pesquero en las costas uruguayas a aproximadamente 40 kilómetros de Punta del Este. Otras celebridades como Susana Giménez, Mirtha Legrand, Zaira y Wanda Nara, Nicolás Repetto y Adrián Suar tienen allí propiedades. Es una zona altamente cotizada por su privacidad y tranquilidad a la orilla del mar.
La casa se encuentra en un terreno de 1.500 metros cuadrados sobre los que se levanta la construcción que abarca 333 metros cuadrados. Tiene cuatro habitaciones y también cuatro baños. Entre los ambientes, destaca la master bedroom, una enorme habitación diseñada para ser el salón principal de descanso que mide ocho metros de ancho por cuatro de largo. Tiene vestidor, baño en suite y una habitación menor anexada.
El exterior tiene un enorme parquizado con deck frontal. También hay espacios pensados exclusivamente para reuniones multitudinarias. Cuenta con terrazas laterales, vista al mar y piscina. También hay un sótano con garaje.
La sucesión que incluye la casa de Jorge Lanata
Una de las hijas de Lanata habría sido la responsable de alquilar la casa, pese a que Elba Marcovecchio, la abogada y viuda del periodista, no estaba de acuerdo. La firma Covello fue hasta 2024 la encargada de gestionar la propiedad y logró llegar a un acuerdo con el futbolista del Fluminense de Brasil, Germán Cano. Aunque la casa está en venta, no se trata de un negocio formal, porque la sucesión todavía no salió.
Además de la casa de José Ignacio, Lanata legó otras propiedades: una al norte del Gran Buenos Aires, otra en Miami y un departamento en Nueva York. Pero además, se registra una deuda con Radio Mitre, superior a U$S 300.000.