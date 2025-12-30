Secciones
“El incorrecto”: estrenan un documental de Jorge Lanata con participación de sus hijas

Por primera vez, se conocerá el diálogo entre las hermanas Lanata en memoria de su padre.

“El incorrecto”: estrenan un documental de Jorge Lanata con participación de sus hijas Foto: Clarín
Hace 5 Hs

“Muy inteligente para algunas cosas… y muy bolu** para otras”, dicen casi a coro y entre risas Lola y Bárbara, las hijas de Jorge Lanata, en el documental homenaje que acaba de estrenar en YouTube. A un año de la muerte del fundador de Página/12, el portal Resumido Info, de Nicolás Occhiato, lanzó una producción especial que busca reconstruir la vida y trayectoria de Lanata en el periodismo.

Cómo fue el último día de Jorge Lanata: Elba Marcovecchio rompió el silencio

Cómo fue el último día de Jorge Lanata: Elba Marcovecchio rompió el silencio

El abordaje planea presentarlo “desde su rol como investigador y figura pública hasta sus últimos meses, atravesados por problemas de salud”. Y es, sobre todo, en esta última instancia, donde Lola y Bárbara son palabra autorizada. Con admiración y con precisión, entre risas y con nostalgia, la productora y la fotógrafa hablaron distendidamente en honor a su padre.

“El incorrecto Jorge Lanata”: cuándo y dónde verlo

Además del testimonio de las hijas de Lanata, el documental cuenta también con la participación de Diego Leuco, director de contenido de “Resumido Info”. La producción revela detalles nunca antes contados sobre su vida, los productos y formatos que marcaron época, su última etapa y la trama judicial que continúa tras su muerte.

Desde las 10.30 de la mañana de este martes se transmitió la previa del estreno con invitados que compartieron parte de sus vidas y carreras laborales con Lanata. El documental puede verse desde este mediodía en el canal de YouTube de Resumido Info. Participaron también figuras como Luciana Geuna y Nicolás Wiñazki, dos de los compañeros de “Periodismo para todos” de Lanata.

“Chano” Charpentier recordó el apoyo que siempre le dio Lanata

En la previa del estreno del documental, Chano Charpentier, amigo de Lanata, lo recordó. “Conmigo era como un padre, no podían pasar ni 15 días en que él no me viera. Tal vez en momentos en que yo no estaba muy bien, él quería ver cómo estaba”, contó el cantante y destacó que el periodista formó parte de sus momentos más fuertes. “Me vino a ver muchas veces, ponía mi música en momentos donde yo tenía algún escándalo. Él redoblaba la apuesta y ponía mi música como si quisiera ponerla más fuerte”, destacó.

El vínculo entre Lanata y el cantante Charpentier se originó con Bárbara como intermediaria, que ya era amiga del cantante de “Tan Biónica”. La relación llegó a ser sumamente íntima. “Él tenía el teléfono de mi psiquiatra y, más allá de que nos veíamos, él quería tener una certeza profesional de cómo estaba yo”, contó el cantante.

