“El incorrecto”: estrenan un documental de Jorge Lanata con participación de sus hijas

“Chano” Charpentier recordó el apoyo que siempre le dio Lanata

En la previa del estreno del documental, Chano Charpentier, amigo de Lanata, lo recordó. “Conmigo era como un padre, no podían pasar ni 15 días en que él no me viera. Tal vez en momentos en que yo no estaba muy bien, él quería ver cómo estaba”, contó el cantante y destacó que el periodista formó parte de sus momentos más fuertes. “Me vino a ver muchas veces, ponía mi música en momentos donde yo tenía algún escándalo. Él redoblaba la apuesta y ponía mi música como si quisiera ponerla más fuerte”, destacó.