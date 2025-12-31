Secciones
Chano Charpentier recordó su amistad con Jorge Lanata: "Estuvo en los momentos más difíciles"

El músico habló del acompañamiento silencioso que recibió durante sus internaciones y del vínculo que los unía.

Hace 20 Min

A un año del fallecimiento de Jorge Lanata, ocurrido el 30 de diciembre de 2024, Santiago “Chano” Charpentier lo recordó y destacó el rol clave que el periodista tuvo en uno de los momentos más complejos de su vida. “Era como un padre”, aseguró el vocalista de Tan Biónica. 

En diálogo con Diego Leuco en Resumido Streaming, el cantante aseguró que el comunicaor “era como un padre para mí. Por ejemplo, no podían pasar 15 días sin que me vea en un momento donde tal vez yo no estaba muy bien. Él siempre quería ver cómo estaba”.

También subrayó la lealtad y el apoyo incondicional que recibió de Lanata durante su etapa más oscura, incluso cuando el propio periodista atravesaba un delicado estado de salud. “Estuvo en todos los momentos más difíciles míos y en los más importantes. Le costaba salir de su casa porque él ya estaba en la silla de ruedas y le costaba caminar, y él venía a verme igual cuando yo estaba internado”, relató.

El músico recordó que Lanata lo acompañó en instancias clave de su vida pública y privada: participó de su programa PPT en varias oportunidades y estuvo presente en el casamiento del periodista con Elba Marcovecchio. Además, destacó que Jorge jamás le soltó la mano, ni siquiera en medio de los escándalos mediáticos que lo rodeaban. “En momentos donde yo tenía un escándalo público, él redoblaba la apuesta y ponía mi música como si quisiera ponerle más fuerte que todos”, señaló.

“Para mí, de alguna manera, eso fue como confirmar ese tipo de paternidad que él tenía conmigo”, reflexionó el artista, visiblemente conmovido.

El emotivo homenaje de Chano a Jorge Lanata

El testimonio fue aún más profundo cuando reveló que Lanata mantenía un contacto constante con los profesionales de la salud que lo asistían. “Con Jorge teníamos ese vínculo. Incluso, él tenía el teléfono de mi psiquiatra y me enteré tiempo después de su muerte que cada tanto lo llamaba y le preguntaba cómo estaba yo. Más allá de que nos veíamos y hablábamos, él quería tener una certeza profesional de cómo estaba yo”, confesó.

Por último, Chano también destacó el acompañamiento de Diego Leuco, a quien agradeció públicamente por haber estado presente durante una de las etapas más complejas de su salud mental, marcada por internaciones en la Clínica Psiquiátrica Avril y en la Clínica Vida Sana Puiggari, en Entre Ríos.

“Bueno, Diegui… vos también hiciste lo mismo. Me viniste a ver cuando yo estaba mal, internado, y me pusiste mi música. Y me hiciste notas cuando nadie me las quería hacer. Así que te lo agradezco”, finalizó.

Temas Jorge LanataSantiago "Chano" Charpentier
