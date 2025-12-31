Chano Charpentier recordó su amistad con Jorge Lanata: "Estuvo en los momentos más difíciles"

También subrayó la lealtad y el apoyo incondicional que recibió de Lanata durante su etapa más oscura, incluso cuando el propio periodista atravesaba un delicado estado de salud. “Estuvo en todos los momentos más difíciles míos y en los más importantes. Le costaba salir de su casa porque él ya estaba en la silla de ruedas y le costaba caminar, y él venía a verme igual cuando yo estaba internado”, relató.