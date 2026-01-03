Un sábado con calor extremo y alerta amarilla por tormentas en Tucumán

El primer fin de semana del año se presenta en Tucumán con temperaturas elevadas y condiciones de inestabilidad, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que emitió un alerta amarillo por tormentas fuertes para este sábado por la tarde y la noche.
De acuerdo con el organismo oficial, la jornada del sábado tendrá una temperatura máxima que podría alcanzar los 35 grados, con un calor intenso y elevada humedad. Si bien las lluvias podrían registrarse en distintos momentos del día, el alerta amarillo rige especialmente desde la tarde y se extenderá hasta la noche, período en el que se esperan tormentas de variada intensidad.
Según el detalle del sistema de alertas del SMN, la advertencia alcanza a gran parte del territorio provincial, incluyendo Capital, Burruyacú, Cruz Alta, Famaillá, Graneros, La Cocha, Leales, Simoca, Trancas, Yerba Buena, y las zonas bajas de Chicligasta, Juan Bautista Alberdi, Lules, Monteros, Río Chico y Tafí Viejo.
El nivel amarillo implica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de daño, como lluvias intensas en cortos períodos, ráfagas de viento, ocasional caída de granizo y fuerte actividad eléctrica, por lo que se recomienda a la población mantenerse informada y tomar precauciones.
Para el domingo y el lunes, el pronóstico oficial no prevé alertas vigentes y las condiciones tenderían a mejorar, aunque continuarán las altas temperaturas, típicas del verano tucumano.