Un sábado con calor extremo y alerta amarilla por tormentas en Tucumán

De acuerdo con el organismo oficial, la jornada del sábado tendrá una temperatura máxima que podría alcanzar los 35 grados, con un calor intenso y elevada humedad. Si bien las lluvias podrían registrarse en distintos momentos del día, el alerta amarillo rige especialmente desde la tarde y se extenderá hasta la noche, período en el que se esperan tormentas de variada intensidad.