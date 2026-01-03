La riqueza de Musk supera el PBI de la Argentina

El cierre del año 2025 dejó una cifra que desafía cualquier lógica económica convencional. Elon Musk, el artífice de Tesla y SpaceX, consolidó una vez más su posición como el hombre más rico del planeta, con un patrimonio que no solo compite con otros empresarios, sino con países enteros.
De acuerdo con un análisis de la publicación Forbes, la riqueza personal del magnate -propietario también de X (ex Twitter)- alcanzó números que parecen sacados de una producción de ciencia ficción.
Este ascenso meteórico no solo lo mantiene en la cima del ranking mundial de millonarios, sino que sitúa su capital acumulado por encima del Producto Interno Bruto (PIB) de países con economías históricas. La comparación es impactante: hoy, Musk posee una fortuna que supera toda la riqueza que genera la Argentina en un año, hecho que marca un hito sin precedentes en la historia de las finanzas personales.
En tiempo real
Según los datos de la lista de multimillonarios en tiempo real que publica Forbes, la fortuna de Musk cerró el año en los U$S 726.300 millones. Para que se pueda dimensionar este número, el análisis destaca que este capital supera el PIB de la Argentina, estimado en unos U$S 683.000 millones. Pero nuestro país no es el único que queda atrás en la comparación; también fueron superadas las economías de Bélgica (U$S 716.000 millones), de Irlanda y de Suecia.
Si el patrimonio de Musk fuera considerado el PIB de una nación, se ubicaría como la 23ª economía más grande del mundo, y se ubicaría por delante de Bélgica (N° 24, con U$S 716.000 millones), de Irlanda (Nº 25, con U$S 708.000 millones), de la Argentina (Nº 26, con U$S 683.000 millones) y de Suecia (Nº 27, con U$S 662.000 millones), y justo por detrás de Taiwán (U$S 884.000 millones) -estos datos fueron sacados del informe del Fondo Monetario Internacional.
Según indicaron los directivos de Forbes, el patrimonio neto de Musk está valorado en poco menos de lo que era el mercado mundial de criptomonedas en 2018; y actualmente vale más del doble de la capitalización de mercado de ethereum (U$S 358.000 millones), la segunda criptomoneda más grande después de bitcoin (U$S 1,7 billón), en 2025, según CoinGecko.
El motor detrás
El salto exponencial en la cuenta bancaria de Musk tiene explicaciones claras en el mundo de los negocios. El gran impulsor de este 2025 fue la revalorización de SpaceX, que alcanzó una valoración de U$S 800.000 millones, y la restitución de sus opciones sobre acciones de Tesla tras un fallo judicial clave en Delaware.
Estos movimientos financieros inyectaron miles de millones de dólares a su cuenta personal en cuestión de un puñado de meses.
Sobre este fenómeno, los especialistas siguieron de cerca cada hito, desde que rompió la barrera de los U$S 400.000 millones hasta que superó la de los U$S 700.000 millones, en tiempo récord.
“Elon Musk se convirtió en la primera persona en la historia en tener un patrimonio de U$S 700.000 millones después de que la Corte Suprema de Delaware le restituyera sus opciones sobre acciones de Tesla”, explicó el analista Matt Durot.
Musk y los gigantes
No solo las naciones quedan pequeñas frente a su figura. En el ámbito empresarial, Musk también marca una distancia sideral. Su fortuna actual es muy superior a la valoración de mercado de gigantes como Oracle (U$S 560.000 millones), como la firma de productos de salud Johnson & Johnson o como el conglomerado de lujo francés LVMH, propiedad de Bernard Arnault.
Tras la aprobación de un nuevo paquete de compensación por parte de los accionistas de Tesla, Musk está en camino de convertirse en el primer “billonario” (siguiendo la nomenclatura que toma esta cifra como equivalente a un millón de millones) de la historia.
Por ahora, su riqueza funciona como un recordatorio de cómo el poder tecnológico logró superar la escala de la economía de países enteros.
La plata y el bronce
Detrás de Musk completan el podio Larry Page -cofundador el motor de búsqueda Google, actual accionista de este y miembro de la junta directiva de la empresa matriz de Google, Alphabet, con U$S 257.000 millones, y Larry Ellison, cofundador de la empresa Oracle, con U$S 245.000 millones.