La riqueza de Musk supera el PBI de la Argentina

Según los datos de la lista de multimillonarios en tiempo real que publica Forbes, la fortuna de Musk cerró el año en los U$S 726.300 millones. Para que se pueda dimensionar este número, el análisis destaca que este capital supera el PIB de la Argentina, estimado en unos U$S 683.000 millones. Pero nuestro país no es el único que queda atrás en la comparación; también fueron superadas las economías de Bélgica (U$S 716.000 millones), de Irlanda y de Suecia.