Secciones
SociedadActualidad

Elon Musk lanzó X TV: la nueva plataforma que quiere competir con YouTube y Netflix

El servicio combina videos virales, noticias, deportes y transmisiones en vivo, con funciones como Replay TV, Startover TV y almacenamiento en la nube, buscando competir con gigantes como Netflix y YouTube.

Elon Musk lanzó X TV: la nueva plataforma que quiere competir con YouTube y Netflix Elon Musk lanzó X TV: la nueva plataforma que quiere competir con YouTube y Netflix
Hace 1 Hs

El multimillonario Elon Musk, dueño de Tesla y la red social X, anunció el lanzamiento de su nuevo servicio de streaming gratuito, llamado X TV, que ya se encuentra disponible en versiones beta para Amazon Fire TV y LG webOS, así como en equipos Android TV y Google TV. La propuesta llega con la ambición de competir con gigantes del mercado como Netflix y YouTube.

¿Qué ofrece X TV?

X TV integra contenido existente en la red social X, incluyendo noticias, deportes y videos virales, pero también incorpora eventos en vivo y transmisiones deportivas, al menos por ahora enfocados en Estados Unidos. Por su combinación de contenido bajo demanda y transmisiones en directo, el servicio se perfila como un híbrido entre televisión tradicional y plataformas modernas de streaming.

La interfaz de X TV es minimalista, con funcionamiento similar a YouTube. No obstante, algunos analistas advirtieron que existe una falta de moderación de contenidos, lo que podría derivar en videos de baja calidad, dudosos o incluso ofensivos, una característica heredada de la propia red social X.

Funciones destacadas

X TV ofrece herramientas que buscan mejorar la experiencia del usuario:

Replay TV: permite retroceder y repetir fragmentos de los videos.

Startover TV: posibilita ingresar a un evento en vivo y verlo desde el inicio.

Grabadora en la nube: ofrece hasta 100 horas de almacenamiento para reproducir contenidos a demanda.

El desafío en un mercado competitivo

El mundo del streaming es altamente competitivo. Actualmente, Netflix domina con 277,6 millones de suscriptores a nivel global, según FlixPatrol. Por su parte, YouTube cuenta con 2.700 millones de usuarios activos, combinando red social y plataforma audiovisual.

X TV llega con la ventaja de tener 660 millones de usuarios activos en la red social X, lo que le permite un alcance considerable desde el inicio. Su estrategia se basa en capitalizar la audiencia existente y ofrecer funciones que integren lo mejor de la televisión en vivo con la flexibilidad del streaming.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
El segundo hombre más rico del mundo donará el 95% de su fortuna: ¿cuál es la razón?

El segundo hombre más rico del mundo donará el 95% de su fortuna: ¿cuál es la razón?

Luis Zahera protagoniza Animal, el nuevo éxito de Netflix para fans de Entrevías

Luis Zahera protagoniza "Animal", el nuevo éxito de Netflix para fans de "Entrevías"

¿El fin de la Wikipedia?: el proyecto de Elon Musk que busca destronar a la enciclopedia más popular

¿El fin de la Wikipedia?: el proyecto de Elon Musk que busca destronar a la enciclopedia más popular

El pueblo de Galicia donde se rodó Animal, la nueva serie de Luis Zahera para Netflix

El pueblo de Galicia donde se rodó "Animal", la nueva serie de Luis Zahera para Netflix

Lo más popular
Un secuestro de marihuana, clave en el caso del tiroteo en Tafí Viejo
1

Un secuestro de marihuana, clave en el caso del tiroteo en Tafí Viejo

Breves de la economía: modifican el régimen de recaudación bancaria
2

Breves de la economía: modifican el régimen de recaudación bancaria

La calle 24 de Septiembre iba a ser avenida y terminó en “serrucho”
3

La calle 24 de Septiembre iba a ser avenida y terminó en “serrucho”

El tiempo en Tucumán: la temperatura comenzará a subir después de una mañana fresca
4

El tiempo en Tucumán: la temperatura comenzará a subir después de una mañana fresca

Mirando más allá del 26
5

Mirando más allá del 26

Debate de candidatos a intendente: abundaron las críticas por el deterioro de Alberdi
6

Debate de candidatos a intendente: abundaron las críticas por el deterioro de Alberdi

Más Noticias
Los tucumanos hacen historia en La Voz Argentina 2025: pasaron a la semifinal y buscan ganar el certamen

Los tucumanos hacen historia en La Voz Argentina 2025: pasaron a la semifinal y buscan ganar el certamen

Alerta naranja por fuertes vientos de hasta 120 km/h: ¿qué zonas deberán extremar los cuidados?

Alerta naranja por fuertes vientos de hasta 120 km/h: ¿qué zonas deberán extremar los cuidados?

El misterio del mal olor en San Miguel de Tucumán: qué lo provoca y cómo planean reducirlo

El misterio del mal olor en San Miguel de Tucumán: qué lo provoca y cómo planean reducirlo

El Petiso David se entregó ante la Justicia Federal a minutos de que ofrezcan recompensa

El "Petiso" David se entregó ante la Justicia Federal a minutos de que ofrezcan recompensa

“Se llevaron nuestros sueños”: comerciantes tucumanos relataron el violento robo que sufrieron en Villa 9 de Julio

“Se llevaron nuestros sueños”: comerciantes tucumanos relataron el violento robo que sufrieron en Villa 9 de Julio

El Gobierno ofrece una recompensa de $20 millones por datos que ayuden a capturar a “El Petiso David”

El Gobierno ofrece una recompensa de $20 millones por datos que ayuden a capturar a “El Petiso David”

Así luce el hijo de Ricardo Fort a los 21 años: el impactante cambio físico de Felipe

Así luce el hijo de Ricardo Fort a los 21 años: el impactante cambio físico de Felipe

Rollitos rellenos de atún: una cena fácil, sin harina y sin horno

Rollitos rellenos de atún: una cena fácil, sin harina y sin horno

Comentarios