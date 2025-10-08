Elon Musk lanzó X TV: la nueva plataforma que quiere competir con YouTube y Netflix

El multimillonario Elon Musk, dueño de Tesla y la red social X, anunció el lanzamiento de su nuevo servicio de streaming gratuito, llamado X TV, que ya se encuentra disponible en versiones beta para Amazon Fire TV y LG webOS, así como en equipos Android TV y Google TV. La propuesta llega con la ambición de competir con gigantes del mercado como Netflix y YouTube.
¿Qué ofrece X TV?
X TV integra contenido existente en la red social X, incluyendo noticias, deportes y videos virales, pero también incorpora eventos en vivo y transmisiones deportivas, al menos por ahora enfocados en Estados Unidos. Por su combinación de contenido bajo demanda y transmisiones en directo, el servicio se perfila como un híbrido entre televisión tradicional y plataformas modernas de streaming.
La interfaz de X TV es minimalista, con funcionamiento similar a YouTube. No obstante, algunos analistas advirtieron que existe una falta de moderación de contenidos, lo que podría derivar en videos de baja calidad, dudosos o incluso ofensivos, una característica heredada de la propia red social X.
Funciones destacadas
X TV ofrece herramientas que buscan mejorar la experiencia del usuario:
Replay TV: permite retroceder y repetir fragmentos de los videos.
Startover TV: posibilita ingresar a un evento en vivo y verlo desde el inicio.
Grabadora en la nube: ofrece hasta 100 horas de almacenamiento para reproducir contenidos a demanda.
El desafío en un mercado competitivo
El mundo del streaming es altamente competitivo. Actualmente, Netflix domina con 277,6 millones de suscriptores a nivel global, según FlixPatrol. Por su parte, YouTube cuenta con 2.700 millones de usuarios activos, combinando red social y plataforma audiovisual.
X TV llega con la ventaja de tener 660 millones de usuarios activos en la red social X, lo que le permite un alcance considerable desde el inicio. Su estrategia se basa en capitalizar la audiencia existente y ofrecer funciones que integren lo mejor de la televisión en vivo con la flexibilidad del streaming.