Elon Musk lanzó X TV: la nueva plataforma que quiere competir con YouTube y Netflix

El multimillonario Elon Musk, dueño de Tesla y la red social X, anunció el lanzamiento de su nuevo servicio de streaming gratuito, llamado X TV, que ya se encuentra disponible en versiones beta para Amazon Fire TV y LG webOS, así como en equipos Android TV y Google TV. La propuesta llega con la ambición de competir con gigantes del mercado como Netflix y YouTube.