Rigen los nuevos valores para el bioetanol

La Secretaría de Energía de la Nación estableció los valores mínimos de adquisición del bioetanol y el biodiesel destinados a la mezcla obligatoria con combustibles fósiles que rigen a partir de este mes. De acuerdo con la Resolución 611/2025, publicada en el Boletín Oficial, el precio mínimo del bioetanol elaborado a base de caña de azúcar es de $ 976,457 por litro. En el caso del bioetanol la base de maíz el valor se fijó en $ 894,949 por litro. Estos montos rigen para las operaciones del mes y se mantendrán hasta la publicación de nuevos valores. El plazo de pago para estos productos no podrá exceder los 30 días corridos desde la facturación.
La normativa permite realizar ajustes excepcionales en estos precios cuando se detecten desfases entre los costos de elaboración y los valores resultantes, o si se producen distorsiones en los precios de los combustibles fósiles para el consumidor.
Por otro lado, se determinó que el precio del biodiesel destinado a la mezcla con gasoil es de $ 1.797.881 por tonelada para enero. Para este combustible, el plazo de pago es de un máximo de 7 días corridos a partir de la fecha de la factura. El porcentaje obligatorio de mezcla de biodiesel en gasoil en un 7,5% en volumen. Previamente, este corte se había reducido al 7% para mitigar el impacto del precio del aceite de soja en el costo del combustible en surtidor.